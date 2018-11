Carolina Lanza confirma que está en proceso de divorcio

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Durante un programa en vivo, la presentadora de televisión, Carolina Lanza, confirmó que está separada de su pareja tras haber contraído matrimonio hace dos años.



"Uno no termina de conocer a las personas, a veces las cosas no funcionan", comentó sin dar más detalles de lo que ocurrió con su expareja.



No obstante, aseguró que mantiene una buena relación de amistad con él por su hijo Thiago.



Asimismo, dijo que aún no ha terminado de firmar el divorcio, pero que ya está en proceso.

Lanza, también dijo que está disfrutando de su soltería y que no tiene planes de tener una relación.

La conductora se casó en marzo de 2016 en una masiva boda que se celebró en la Básilica Menor de Suyapa y que fue transmitida por el canal que labora.

Carolina insistió que contrajo matrimonio estando "muy enamorada" y luego justificó que no fue porque estaba embarazada.

