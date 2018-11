"Si tienen la patineta háganla llegar a mi hermana", tía de joven ultimado por un Policía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un nudo en la garganta y pidiendo mucha fuerza a Dios, la tía de Adán Francisco Sánchez Flores, joven ultimado a manos de un policía activo, pidió a los amigos que le devolvieran la patineta de su sobrino a su madre.



"Tengan misericordia de ellos, mi hermana no pide nada, ni nosotros. Lo único que le pido a los amigos de mi sobrino es que si tienen la patineta que se la hagan llegar a mi hermana", fueron las palabras de la adolorida mujer durante el velatorio.



La tía de Adán recordó lo mucho que le gustaba usar su monopatín, tanto así que lo usaba para ir a todos lados.



"De corazón si tienen esa patineta que la hagan dejar acá, que Dios va a hacer la obra y que no les va a pasar nada", reiteró.



Según el relato de la casi "segunda madre" de Adán, el sueño del joven de 20 años era viajar a Perú a representar a Honduras en un concurso.



Recordó que ella siempre le decía: "Mijo, te va atropellar un bus, pero él me decía, no tía, sí puedo, mire tía".



Aseguró que Adán Franciso era un buen joven. "Lo amamos con el corazón".