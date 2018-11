Hermana de Clemente Aguirre: "No tengo visa para ir a verte, pero te mando un beso"

TEGUGIGALPA, HONDURAS.- "Hermano no tengo visa para ir a verte, pero desde acá te mando un beso" fueron las palabras de Brenda Jarquín Mayorga (33), hermana del hondureño Clemente Javier Aguirre (38), quien fue exonerado de los cargos de doble asesinato luego de pasar 14 años detenido y sentenciado a la inyección letal en Estados Unidos.



Con el ánimo a flor de piel y un rostro rebosante de felicidad, la pariente de Aguirre confesó que en la familia se avecina una Navidad completamente dichosa. "Ya no será un diciembre lleno de tristeza. Desde que nos enteramos de su liberación todos estamos muy felices. Yo tengo demasiadas ganas de abrazarte hermano", dijo a través de EL HERALDO.



Aunque Brenda Jarquín Mayorga no posee visa para viajar a Estados Unidos, su madre Linda Jarquín sí tiene la autorización, sin embargo, está a la espera de una respuesta de la Cancillería para que puedan apoyarle con los fondos para el pasaje.



El hondureño Clemente recuperó su libertad 14 años después de estar encerrado en la cárcel, acusado y condenado a pena de muerte por el asesinato de Cheryl Williams y Carole Bareis, dos mujeres estadounidenses que fueron atacadas brutalmente en el 2004.



En la exoneración de los cargos que enfrentaba Clemente las pruebas proporcionadas por el ADN resultaron cruciales para demostrar su inocencia.



Aún se trabaja en su estatus migratorio. Posiblemente deba atravesar un proceso de asilo en Estados Unidos y posteriormente recibir una visa.



