Mamá de Clemente Aguirre: “Yo quiero ir a Estados Unidos a ver a mi hijo”

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Yo quiero ir a Estados Unidos a ver mi hijo”, exclamó doña Linda Jarquín, madre del hondureño Clemente Javier Aguirre (38), quien recientemente quedó liberado de la cárcel luego de pasar 14 años detenido y ser condenado a la inyección letal por un doble asesinato que no cometió.

Visiblemente afectada de salud, tras recibir un preinfarto por la noticia de la liberación de su hijo, la señora se tomó un tiempo para conversar con uno de los amigos de la familia sobre todo lo que le está pasando. “Yo soy fuerte, pero tanta cosa”, comentó con la voz entrecortada.

Explicó que actualmente se encuentra en Nicaragua, adonde viajó para ayudar a una de sus hijas en una operación que le iban a realizar, sin imaginar que su hijo Clemente Aguire sería liberado en Estados Unidos.

La madre explicó que al momento de recibir la noticia “se me subió la presión y el azúcar al mismo tiempo, no podía hablar, perdí las fuerzas en piernas y brazos, me llevaron al hospital de León, no podía caminar, a rastras me llevaron, ni podían conmigo”.

Afectada por el cansancio en su cuerpo, argumentó que “estoy bien enferma, no he quedado bien, me puse horrible, casi me muero, aquí estaba mi familia y vale más que llegaron de inmediato”.

Por órdenes estrictas de doña Linda Jarquín, el cuarto de su hijo Clemente ha permanecido cerrado desde que se fue de Honduras.

Jarquín vive la alegría de saber que su amado Clemente está libre, pero al mismo tiempo la angustia de no haber podido escucharlo de su boca por su estado de salud, pues las recomendaciones médicas giradas a su familia son evitar que reciba impresiones fuertes.

“Con Javier (Clemente) no he hablado, Janeth no quiere que hable con él, dice que ahorita no, hasta que me mejore”, expresó sumamente apesarada la señora.

Entre lágrimas la señora confesó que por ahora los familiares que han conversado con Clemente Aguirre “le pidieron que no me fuera a llamar, hasta que estuviera totalmente recuperada”.

La madre del hondureño explicó que su deseo es viajar a Estados Unidos apenas se mejore, pero para eso es necesario el apoyo del gobierno con el tema del pasaje porque ella posee una visa con la que iba a viajar al juicio final de su hijo, pero que no se dio porque quedó liberado.

