Cuestionan pericias presentadas por el Ministerio Público en el caso Berta Cáceres

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el juicio que se sigue en contra de los presuntos implicados en el crimen de Bertha Cáceres se continuó con la evacuación de las pericias técnicas presentadas por el Ministerio Público (MP).

El miércoles se terminó de conocer y ratificar dos informes financieros de los imputados.

El MP adujo que era determinante identificar los movimientos hechos por los supuestos implicados en el crimen. De su parte, la defensa de los imputados cuestionó que la pericia no demostró ningún tipo de vinculación financiera entre los imputados.

“La perito no tuvo los elementos tecnológicos para sustentarla es una pericia incompleta, y las falencias de la Fiscalía no pueden ser imputables a los procesados, por lo tanto no merece credibilidad alguna”, dijo la abogada Ritza Antúnez.

También, se ratificaron dos pericias sobre aparatos telefónicos hechas por expertos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Por otra parte, el Ministerio Público informó el miércoles que está a la espera de que se decrete el juicio oral y público en contra de dos elementos policiales que presuntamente pretendían desviar la investigación preliminar en el crimen de Cáceres.

Se trata de los exagentes: Juan Carlos Cruz y Miguel Rosales, procesados por los delitos de inutilización de registros destinados a servir como medios de prueba.