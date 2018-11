Canelo Gómez, el hondureño que no tiene nada por esconder con su nuevo sencillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Con unos toques de reggue y una tonalidad que te invita a la relajación, Canelo Gómez, el integrante de la banda hondureña Madame Gruv, lanzó su primer sencillo como solita.



"Me fui perdiendo en tus labios de miel sin saber adónde iba a llegar, me fui dejando llevar más allá, sentí las ganas de no regresar". Así comienza la letra de "Nada por esconder".



El cantante hondureño habló con EL HERALDO y confesó en quién está inspirada la canción y qué pasará con su futuro en la banda.



¿Quién es Canelo Gómez?

Me considero una persona alegre, de mente positiva, un soñador, un poco terco cuando se me mete una idea en la cabeza, Dios y mi familia son lo más importante, disfruto crear y tocar música, una buena potra, soy amante de los frijoles y me siento agradecido por las oportunidades que he tenido en mi vida.



¿De dónde viene? ¿Hasta dónde quiere llegar?

Nací en la hermosa y caótica ciudad de Tegucigalpa en 1985, crecí en una familia muy unida donde aprendí que la verdadera riqueza no es material, mis padres me enseñaron a luchar por lo que me hace feliz.



Estudie administración de empresas y tengo una maestría en administración de proyectos, desde pequeño sentí inclinación por la música, forme parte de los grupos del colegio donde aprendí mis primeros acordes en la guitarra, y me metí más fuerte a este mundo en el 2002.



Hasta la fecha, he sido parte de diferentes proyectos musicales donde he aprendido mucho y ganado buenas amistades, mi principal proyecto hasta la fecha: Madame Gruv, mi familia musical, hemos ido creando y disfrutando lo que hoy llamamos “La Madame”, donde siento que estoy en el lugar, tiempo y con las personas correctas haciendo lo que más disfruto.



Con "La Madame", hemos participado en festivales/eventos importantes a nivel nacional y tuvimos la oportunidad de representar a Honduras en un festival cultural internacional en Francia, todo esto me dio la confianza y plataforma para comenzar mi proyecto como solista.



Pienso que los limites nos los ponemos nosotros mismos, todavía no tengo definido hasta donde quiero llegar, pero sí tengo una idea de lo que quiero hacer y seguir disfrutando del viaje.

Canelo sintió amor a la música desde pequeño.







¿Cuáles son sus sueños?

Mi sueño y meta principal en la vida es ser el mejor papá para mi hijo, estar para él en todo momento, ayudarle a alcanzar su máximo potencial siendo feliz y convirtiéndose en una persona valiosa para su sociedad y el mundo. Musicalmente, sueño con recorrer el mundo haciendo mi propia música con los diferentes proyectos que actualmente tengo, aportando algo positivo especialmente en mi país.



¿Este lanzamiento de tu sencillo quiere decir que te vas a alejar del grupo?

Para nada, Madame Gruv es mi proyecto y enfoque principal musicalmente y estoy seguro que se vienen muchos conciertos, viajes y locuras increíbles con mis hermanos gruveros.

Mi proyecto solista es algo que quiero llevar poco a poco, no siento prisa, tengo bastante material que he venido escribiendo y trabajando los últimos 6 años. Durante este tiempo también he conocido personas en el medio con los que me gustaría hacer colaboraciones musicales.



¿Qué o quién te inspiro a hacer tu primer canción?

A finales del 2017, me puse la meta de crear y trabajar mi primer canción como solista (pero no con el objetivo de publicarla), queriéndome probar a mí mismo que podía crear y visualizar una canción completa.



De mil ideas que tenía, no escogí ninguna y terminé creando una canción nueva, así nació mi primer sencillo: Nada por esconder; Una canción con ritmo reggae, suave y tranquila. La letra de la canción fue inspirada en mi esposa, habla del amor y de la relación que tenemos.



La producción de la rola, la trabaje con mi buen y talentoso amigo, Chia Casanova, quien me ayudo a llevar mi idea más allá de lo que esperaba y el resultado final me dejo muy satisfecho, por eso decidí publicarla y comenzar este proyecto.



¿Qué sigue después de haber dado este paso como solista?

Seguir disfrutando de la música y lo que ella me regale, pienso continuar trabajando, componiendo y creando, también me gustaría hacer mi primer concierto para finales de este año o principios del 2019.



¿Qué pensó el grupo de tu decisión?

Me apoyaron cuando les mostré la rola y me dieron su opinión, creo que como banda y amigos que somos nos alegramos por los logros individuales y colectivos, hay varios que tienen o forman parte de otros proyectos, así que tratamos de apoyarnos siempre.



¿Qué más viene de Canelo Gómez como solista?

Ya estoy trabajando en la pre-producción de mi siguiente sencillo y hay varias ideas que ya tienen bastante forma, pero en general quiero experimentar con diferentes géneros musicales y colaborar con diferentes artistas.

