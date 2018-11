Andrés Calamaro sobre el Boca vs River: "Será más grande que la final de un Mundial"

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- "El partido es tan grande que no cabe en 90 minutos. Serán dos partidos. Boca Juniors, River Plate. River Plate, Boca Juniors. De la humildad barrial de La Boca, a la elegancia millonaria de Núñez, la ciudad de Buenos Aires descuenta las horas para el choque de todos los tiempos. Será más grande que la final de un Mundial", fueron las palabras del ícono del rock argentino, Andrés Calamaro.



Argentina y el mundo se alistan para un encuentro que sacudirá los cimientos del fútbol para siempre. Seis títulos para Boca. Tres para River. No importa. Esta final de la Copa Libertadores vale por todas. Nada menos que la posibilidad de ganarle al eterno rival, el máximo título del fútbol mundial para cualquier club sudamericano.



Y ante el magno escenario, Calamaro no se ha querido quedar atrás para analizar la Superfinal de Copa Libertadores, a pesar de que el cantautor es hincha de otro equipo de la Argentina.



“No estoy particularmente identificado con otros colores que no sean los de los Diablos rojos (Independiente) del barrio de Avellaneda, me confieso madridista y bético porque tengo ahí buenos amigos. Y del Cádiz por Mágico. Soy un iconoclasta del fútbol. Que gane el mejor, o que gane el peor”, expresó el argentino.



Sin ser hincha de ninguno de los dos, pero sí del equipo más ganador de Libertadores, Independiente (7), Calamaro reconoce la grandeza del partido.



“No soy hincha de River, ni de Boca, pero esta final es más grande que la de un Mundial. Estamos haciendo referencia a la gran rivalidad del fútbol de Buenos Aires. Tiene la potencia cultural de los derbis de la Liga inglesa, Everton-Liverpool, los Manchester. Probablemente los clásicos en Italia se acerquen un poco, pero nada se compara a esta locura".



Andrés no se inclina hacia ninguno de los dos equipos, sin embargo, tiene claro su reconocimiento a la grandeza de ambos clubes.



“Tuve amistad con el entrenador de River, Marcelo Gallardo. Lo conocí en el equipo que ganó la Libertadores, donde jugaba Francescoli, Germán Burgos. Pero me encanta también Boca. Lo que representa, lo que significa. Está el Boca de Riquelme. Riquelme trasciende los colores de Boca y River en Argentina, aunque es símbolo de Boca. Decir Riquelme es decir Iggy Pop o The Ramones", aseguró Andrés.