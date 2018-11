Los resultados en las elecciones en Estados Unidos son indiferentes para Honduras, según Miguel Cálix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estados Unidos vivió el martes las elecciones de medio término, comicios que acabaron con el control absoluto del partido Republicano (vigente hasta el 19 de enero de 2019), luego de que los demócratas se adueñaran de la Cámara de Representantes.



Con el poder total que los republicanos tiene actualmente, todas las intenciones del presidente de Donald Trump hubiesen sido aprobadas, si no es porque en la mayoría de ocasiones no pudo superar el escrutinio del Poder Judicial.



Pero, ¿cambiaran las cosas ahora que los demócratas recuperan una partre del poder de los Estados Unidos?

Para el analista y politólogo hondureño, Miguel Cálix, los resultados de las elecciones legislativas estadounidenses son indiferentes, porque "la política norteamericana se basa más en centrarse en situaciones de carácter interno".

Asimismo, Cálix dijo que las amenazas de Donald Trump en cuanto al tema de migración no se verá diluido ya que "durante los gobiernos demócratas el tema migratorio tampoco avanzó".



El experto detalló que los resultados de las elecciones no dan indicaciones de que vaya a ser diferente, aunque si espera que vaya haber más debates y contradicciones.



"Lo que pase por la Cámara Baja tiene que seguir al Senado y en Corte Suprema, controlan los conservadores, así que hay un equilibrio de fuerzas que va hacer que se inmovilice el debate".



Se especula que con el triunfo progresista en la Cámara de Representantes, se puede disminuir las amenazas del presidente Trump sobre quitarle la ayuda económica a los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), pero según el analista, lo anterior no se estructura de esa manera.



"No funciona así, para comenzar hay una iniciativa (Alianza para la Prosperidad) en curso con apoyo de varios senadores republicanos y demócratas y se tiene que discutir a nivel de cámara, la Iniciativa de la Prosperidad", expresó.



"Lo que puede terminar ocurriendo es que pongan más condiciones para avanzar con el proceso, pero es difícil saberlo. Hasta que se instalen la nueva cámara se va a saber cuál es su posición al respecto", pronosticó.



Sin embargo, adelantó que lo que sí puede ocurrir, es una nueva discusión sobre la Iniciativa de Prosperidad que estaba parada. "Eso sí podría tener un efecto p ositivo, el hecho de que se vuelva a debatir sobre atacar las causas de la migración".



El triunfo de los demócratas en la Cámara baja constituyen un equilibrio de fuerzas, pero "no se puede decir que ganó uno o ganó el otro, porque los republicanos controlan el Senado, controlan la Corte Suprema y tiene un importante número de gobernadores y los demócratas apenas logran acaparar la Cámara Baja"



No obstante, manifestó que lo que tal vez se puede volver a retomar en beneficio de Centroamérica "es la ilusión de apoyar a los países en el tema de las causas de la migración y la idea de la Iniciativa de la Prosperidad del Triángulo Norte".



Martínez además consideró que determinar si todo esto puede ser bueno o malo para Centroamérica, va a depender de dos cosas: las elecciones en El Salvador (28 de febrero de 2019), solo un mes después de que se instale la nueva Cámara Baja (19 de enero de 2019) y de cómo evolucione la problemática en Nicaragua.



"En el caso de Honduras y Guatemala tenemos la Maccih y la Cicig, no sabemos que va a pasar de aquí a esa fecha. Va a depender mucho del contexto centroamericano a partir de febrero del próximo año si hablamos de Centroamérica"



Lo que sí es muy probable para el analista, en cuanto a la política exterior, es que se confirme a varios embajadores que estaban por confirmarse, como lo es en el caso de Honduras.

