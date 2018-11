Nancy Pelosi, la demócrata que liderará la Cámara de Representantes de Estados Unidos  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -A partir de enero de 2019 Nancy Pelosi será la nueva líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El rostro de la oposición del gobierno de Donald Trump será femenino por los próximo dos años, no solo por la elección de Pelosi, si no por las 113 mujeres que forman parte del Congreso ahora.



Elegida con un 85.5%, que representa el 161,212 de los votos, Pelosi dijo en su discurso que a partir de este martes será un nuevo día para Estados Unidos.



"Con esta nueva mayoría demócrata vamos a honrar los valores de nuestros padres fundadores", afirmó la congresista el martes.



"El pueblo estadounidense quiere la paz. Quieren resultados", recalcó la ahora líder de la Cámara.



Para Pelosi no será la primera vez, pues en 2006 fue la primera mujer en llegar a la presidencia de la Cámara Baja en la historia de Estados Unidos.



"La gente verá un Congreso muy diferente que el que tenemos ahora”, dijo la recién electa.



Recobrar el martillo de presidenta pudiera ser el último acto de Pelosi y ella planea usarlo para restaurar el poder del puesto tras el retiro de su predecesor republicano Paul Ryan. Pelosi quiere reafirmar para los estadounidenses la importancia de la rama legislativa como parte igual del gobierno.



¿Quién es Nancy Pelosi?

Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi es una política estadounidense del Partido Demócrata, que nació en Baltimore, Maryland el 26 de marzo de 1940.

Su padre fue el alcade de Baltimore, en Maryland y su madre era una activista feminista que se dedicó a su familia.



Actualmente tiene 78 años y tuvo cinco hijos con su esposo Paul Pelosi. En 2006 fue considerada como la mujer más poderosa de Estados Unidos, por varios medios internacionales.