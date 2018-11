Temas migratorios, en el limbo con un congreso estadounidense dividido

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Una solución definitiva para los hondureños bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés), la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la caravana migrante, podría estar lejos de llegar tras anunciarse los resultados (proyecciones) de las elecciones intermedias de los Estados Unidos.

Los estadounidenses eligieron el martes 6 de noviembre a los representantes del Congreso, que dio como resultado el gane de los demócratas en la Cámara de Representantes, una que no tenían en su poder desde el 2010, mientras que los republicanos reforzaron su control del Senado, en una jornada de candentes batallas locales. Sin duda alguna, un mando a medias para el presidente Donald Trump y una pequeña victoria para los demócratas.

A partir del 19 enero de 2019 el gobierno de Donald Trump tendrá que lidiar con la Cámara de Representantes "en azul" (demócrata), mismo que pueden detener gran parte de su agenda. Lo anterior resulta muy bueno para la comunidad latina que en los últimos dos años ha visto muchos cambios en materia de inmigración.



Con la pérdida de la Cámara de Representantes, los republicanos, actual partido político en el mando, no podrán pasar una sola ley de importancia en lo que resta del período, hasta que se realicen las nuevas elecciones presidenciales de 2020, con la posible llegada de un presidente demócrata, así lo asegura Luis Fajardo, analista de la cadena BBC.

Hasta la fecha Trump no había tenido muchas trabas en cuanto a la aprobación de nuevas leyes, pues contaba con el apoyo de ambas cámaras y esto le permitía hacer y deshacer normas a su antojo. Cancelación de TPS, DACA y muchos otros cambios en materia de inmigración, como los recientes aprobados para detener a los integrantes de la caravana migrante.

Sin embargo y pese a tener todo a su favor, tampoco ha podido lograr que su partido consiga los fondos necesario para la construcción del muro en la frontera sur con México y además las cortes federales han bloqueado la mayoría de sus leyes con demandas en los estados clave.

Contraparte

Pero la historia es casi la misma para los demócratas, quienes al perder el Senado no podrán lograr la aprobación de leyes a favor de los inmigrantes, sin ser detenido por los senadores. Lo que deja en incertidumbre a la comunidad de latinos que espera por una reforma integral y así legalizar su estatus en el país del norte.

Esto quiere decir que si actualmente no hay consenso entre ambos partidos que ejercen el poder, no habrá una solución en materia de inmigración, pero no solo eso, el camino a las elecciones de 2020 serán cruciales para retornar el poder a los Demócratas.

Miguel Cálix, analista político hondureño dijo a EL HERALDO que el tema de la caravana migrante podría ser usado por Trump de forma propagandista. "Es posible que el debate de la caravana migrante llegue a una discusión que trata de empujar hacia las causas de la migración. El presidente Trump lo decia de manera propagandista: no están haciendo nada".