La razón por la que Kate Middleton no puede quitarse el abrigo en público

LONDRES, INGLATERRA.- Desde que Meghan Markle llegó a la Familia Real de Inglaterra muchos se han preguntado por qué tiene "más libertades" que Kate Middleton, la esposa de su cuñado.



Esa es una simple y sencilla respuesta: Ella no heredará el trono como lo harán William y Kate.



Esto lleva a preguntarse a los seguidores de la corona ¿por qué Kate no quita su abrigo en público y muestra su silueta?



Y es que sin importar si hace mucho calor, Middleton siempre lleva puesto este conjunto y, según The Royal Encyclopedia: Authorised Book of the Royal Family, las damas de la realeza inglesa no pueden mostrarse "inapropiada" ante el mundo.

Se conoce que la posibilidad de que muestre algún escote, hombros o un vestido de tela delgada hace que la reina Isabel II se incomode.



No obstante, hay ocasiones en la que se le permite a Kate quitarse o simplemente no usar este atuendo, pero ante debe darle permiso la monarca o pedir disculpas si lo hará frente a personas ajenas a la familia. También los eventos privados son la excepción.



Como Meghan está en la séptima posición en la línea de sucesión al trono tiene otros privilegios, uno de ellos es mostrarse más amorosa en público junto a su esposo, el príncipe Harry.

