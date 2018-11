FOTO: Así lucía Laura Bozzo cuando era una niña

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La presentadora peruana Laura Bozzo compartió con todos sus seguidores en Instagram, una tierna fotografía de cuando era una niña.

En la imagen se observa a Bozzo, de cuando era una niña, usando un dulce vestido con estampado floral y sentada sobre una pequeña mesa, mientras en su rostro refleja un estado de confusión.

La también abogada no dio muchas explicaciones sobre dónde y cuándo se tomó la imagen, pero si agradeció a su hermano por habérsela enviado.

Laura cuando era una niña.



"De niña. Mi hermano Miguel me mandó esta foto de cuando era pequeña, lindos recuerdos", escribió Laura junto a la foto.

La conductora del polémico show Laura en América se siente muy orgullosa de su carrera profesional y además de cómo luce físicamente a sus 67 años de edad.

Bozzo es una de las personalidades más mediáticas en México. Recientemente estuvo en el ojo del huracán tras enviar un fuerte mensaje a Raúl de Molina, presentador del programa El Gordo y la Flaca, luego que este dijera que Laura tiene la "cara gorda de tanto botox".

La "señorita Laura" aprovechó las cámaras del programa de Univisión, que estaban en un evento al que asistió, para decirle a El Gordo de Molina que él no tenía autoridad moral para expresarse así de ella.

"Quiero contestarle a El Gordo, hoy día me ha dicho que tengo la cara gorda ¿Qué autoridad moral tiene para decirme que tengo la cara gorda?", expresó. Agregó: "¿Qué tenía mucho bótox? ¡No! Te cuento que estoy con la cara hinchada porque me fui hacer una operación en las muelas, pero no tengo la cara gorda como tú. Te quiero, Te amo".

Al parecer sí le molestó el comentario, pero trató de tomarlo con humor por la buena relación que mantienen con el presentador de televisión.

De Molina también se manifestó por el mensaje que le envió Laura y dijo: "Esto lo dije jugando. Yo solo no tengo la cara gorda, la barriga gorda, los dedos gordos, tengo la mayoría del cuerpo gordo y lo que quiero tener gordo no lo tengo, que lástima, así es la vida".