El jueves definirán suerte de Benzema y Valbuena en caso por chantaje de vídeo sexual

PARÍS, FRANCIA.- El jueves será un día crucial para el delantero del Real Madrid Karim Benzema dentro del caso de presunto chantaje por el video sexual a Mathieu Valbuena, cuando la justicia francesa decida sobre la validez de la investigación que comenzó en 2015.



Un policía infiltrado que actuaba como intermediario entre Mathieu Valbuena y los presuntos chantajistas, ¿habría impulsado a los protagonistas del caso a reclamar dinero a cambio de un video íntimo de Mathieu Valbuena que estaría en manos de los cerebros de la trama? A esa pregunta deberá responder la cámara de instrucción del tribunal de apelación de París.



Para la fiscalía general, la respuesta es un no rotundo, estimando que "no hubo provocación a la infracción".



Pero el tribunal de casación emitió una decisión en sentido contrario en julio de 2017, siguiendo los argumentos de la defensa.



Durante la audiencia del 4 de octubre, los abogados de Benzema y los otros cinco imputados insistieron en que las artimañas del policía infiltrado invalidan el conjunto de la investigación.



En opinión de la defensa, el policía impulsó a los protagonistas del caso en particular a Younes Houass, considerado el cerebro de la trama, a reclamar dinero a cambio del video íntimo de Mathieu Valbuena. Un vÍdeo que estaría en manos de Axel Angot y Mustapha Zouaoui, dos hombres cercanos a futbolistas profesionales. Estos habrían habrían tratado de acercarse a Valbuena utilizando a Djibril Cissé y a Karim Benzema como intermediarios



"Ninguna contrapartida económica, ninguna amenaza, que son los elementos constitutivos de infracción por chantaje, fueron evocados antes de la intervención policial", declaró el abogado de la defensa Samim Bolaky.



Para el abogado de Mathieu Valbuena, Paul-Albert Iweins, "los policías actuaron de forma perfectamente normal". En este tipo de casos de chantaje, "lo más normal es que sea un policía el que se infiltre" para negociar, aseguró.



Para Sylvain Cormier, abogado del delantero del Real Madrid, contactado este martes por la AFP, "el conjunto del proceso está viciado por las artimañas del investigador".



Este escándalo costó su carrera en la selección francesa a Benzema, quien se declara totalmente inocente pero que no ha sido vuelto a llamar desde su procesamiento en noviembre de 2015.