Facebook bloquea 30 cuentas previo a las elecciones de EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Facebook bloqueó 30 cuentas un día antes de las elecciones de Estados Unidos.

Facebook dijo el lunes que bloqueó unas 30 cuentas en su plataforma y otras 85 en la red Instagram por preocupaciones de que pudieran estar vinculadas con entidades extranjeras y destinadas a interferir con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.



"En la noche del domingo, agentes de Estados Unidos nos contactaron sobre actividades en línea que habían descubierto recientemente y que creían podían estar vinculadas a entidades extranjeras", dijo Facebook en un blog. "Nuestra muy prematura investigación ha identificado alrededor de 30 cuentas Facebook y 85 de Instagram que podrían estar involucradas en comportamiento coordinado indebido (...) inmediatamente bloqueamos esas cuentas y ahora las investigamos en detalle", añadió la compañía.

Ministros y jefes de agencias de inteligencia de Estados Unidos alertaron el lunes en un comunicado sobre la posibilidad de injerencia extranjera en las elecciones legislativas de medio mandato del martes, aunque señalaron que no existen de momento indicios de que la infraestructura electoral hubiera sido afectada.



"Los estadounidenses deben ser conscientes de que los actores extranjeros, y Rusia en particular, continúan tratando de influir en la opinión pública y el sentimiento de los votantes a través de acciones destinadas a sembrar la discordia", dijeron.



El texto conjunto está firmado por los secretarios de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen y de justicia Jeff Sessions, así como por el director de inteligencia Dan Coats y el jefe de la policía federal (FBI), Christopher Wray.



Entre los posibles actos de injerencia citan la difusión de información falsa sobre el proceso electoral o los candidatos, la propaganda en las redes sociales y otros métodos.



"Por el momento no tenemos indicios de que la infraestructura de votación de nuestra nación se haya visto comprometida con el propósito de evitar la votación, cambiar el recuento de votos o perturbar la capacidad de contar los votos", admitieron de todas maneras.