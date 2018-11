Champions League 2018 y su jornada 4: los horarios de los partidos que se jugarán el martes  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las vibrantes emociones continuarán este martes 6 de noviembre con los duelos de Champions League. Uno de los partidos más atractivos es Inter de Milan vs Barcelona, pactado para los 2:00 de la tarde (hora de Honduras).



El encuentro Atlético vs Dortmund también promete gustar a los hinchas. Los alemanes lideran el grupo A con 9 unidades y los colchoneros están en la segunda posición con 6 puntos.



Horarios y canales de transmisión de los duelos en Honduras:

Estrella Roja vs Liverpool (11:55 AM) por Fox Sports 2

Mónaco vs Brujas (11:55) por ESPN



Atlético vs Dortmund (2:00 PM) por ESPN Play

Inter vs Barcelona (2:00 PM) por Fox Sports

Ajax vs Tottenham (2:00 PM) por Fox Sports 2

Schalke 04 vs Galatasaray (2:00 PM) por Fox Sports 3

Napoli vs PSG (2:00 PM) en ESPN

Porto vs Lokomotiv de Moscú (2:00 PM) por ESPN 2.