Messi ilusiona a los culés con su nuevo posteo en Instagram

MADRID, ESPAÑA.- El argentino Lionel Messi emocionó a todos los hinchas culés tras publicar varias fotografías en su perfil de Instagram previo al encuentro ante el Inter en duelo de Champions League.



En las imágenes, que no contienen ninguna descripción, el número 10 del FC Barcelona aparece entrenando en una cancha y también sentado sobre un balón. ¿Será este acaso el aviso de que ya está totalmente recuperado de su lesión en el brazo?



Las instantáneas del astro sudamericano rápidamente provocaron una avalancha de comentarios y muchos expresaron que se ve completamente listo para retornar al campo.



Las fotos causaron mayor revuelo porque fueron publicadas horas después de que Ernesto Valderde, técnico azulgrana, dijera que "no podía anticipar" que Messi fuera titular porque "es seguro que no correrían ningún riesgo".



