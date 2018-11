VÍDEO: Madre hondureña se reencuentra con su hija después de 14 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La buscó cada año después de darse cuenta que su hija había desaparecido en la denominada ruta de la muerte, hasta que un día, después de 14 años, la encontró.



Se trata de Leticia Martínez, madre de una migrante hondureña, quien pudo abrazar nuevamente a su hija Merza Yanira Martínez.



“Hace 10 días, por las redes sociales, ella me mandó un mensaje, pero lo sentía como una broma de mal gusto, pero ya estoy convencida que es ella”, relató la mujer, quien viajaba en la caravana de madres centroamericanas.



Según relató la mujer, su hija había decidido emigrar desde Honduras hasta México, pero desapareció sin dejar rastros.



“Ella me dijo que se quería ir para Estados Unidos, yo no le dije que no, porque yo no tenía nada que ofrecerle y le pedí que me dejara a mis nietos, que yo se los cuidaría mientras ella no estuviera. Se comunicó conmigo durante un año y medio, pero la última vez que me llamó me dijo que la habían secuestrado”, dijo entre lágrimas la desconsolada madre.

VEA: Civiles y vaqueros de Estados Unidos van armados con rifles a proteger la frontera de caravana migrantes



“Me llamó susurrando y me dijo que no contestara números de México para que no me extorsionaran, otra compañera que atraparon con ella traía un teléfono y lograron comunicarse conmigo y desde entonces no volví a saber nada de ella”, continuó.



Tras conocer sobre la desaparición de su hija, Leticia se unió a la caravana de madres y año con año caminó de Honduras hasta México para buscarla.



La mujer contó que la noticia de la desaparición le ocasionó un derrame cerebral, pero aún así tomó fuerzas para seguir buscándola.



Y después de 14 años, cansada y hasta con menos esperanzas que al inicio, por fin pudo verla nuevamente.



La mujer se rompió en llanto y no dejó de abrazar a la joven. Asimismo, dijo que desconocía qué fue de ella en los 14 años, pero que con el tiempo conocería la historia.



La caravana de madres centroamericanas realiza su recorrido por México, al mismo tiempo que una caravana de hondureños camina rumbo a Estados Unidos.