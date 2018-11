Castigan con a árbitros David Cruz y Orlando Hernández por errores en la fecha 17 en la Liga de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El mexicano Pedro Rebollar, director del arbitraje en Honduras (Fenafuth), aceptó que durante la fecha 17 del torneo Apertura 2018, hubo incidencia arbitral en "varios juegos" y anunció el castigo para los árbitros Orlando Hernández (Olimpia-Honduras) y David Cruz (Vida-Real España).



Hernández le anuló un gol legítimo a Jerry Bengtson en el juego que Olimpia empató 2-2 con el Honduras, mientras que Cruz no pitó dos penales, uno a Real España y otro al Vida en el empate 2-2 de La Ceiba.



Rebollar confirmó que tanto Orlando Hernández como David Cruz están "totalmente descartados. En La Ceiba hubo un penal no indicado para cada equipo, se afectó a ambos. En el otro partido si se afectó al Olimpia. Para los dos el torneo ha finalizado y deben entrenar y prepararse para el futuro".



"No hicieron el trabajo adecuado, se equivocaron. A todos nos queda claro, ahora hay que resolver el por qué se equivocaron. El daño está hecho, hay que dar recomendaciones para el futuro"



¿Por qué cree que falla David Cruz quien antes de los dos penales había sacado un juego casi perfecto?

"Desconcentración, no tuvo la posición ni el ángulo correcto, esa acción la cargó después. Le tocó trabajar con presión y esa presión le pesó. Los penales se devieron pitar, lo hemos visto a través de la televisión, si ellos hubieran tenido una concentración hubieran pitado penal".



Además justificó: "Los árbitros saben que están en competencia y en cada partido son calificado y eso va a un ránking, cuando hacen partido malo, como en este caso, la calificación es reprobatoria y muy seguramente no entrarán a la siguiente fase, es el costo. Tanto los equipos están competencia para ir a las semifinales como los árbitros"



Aceptó que fue una fecha gris. "En ninguna de las jornadas de este torneo nos había sucedido lo de la jornada 17 en donde tuvimos incidencias en varios partidos. Tuvimos un buen arbitraje de Jonfy Vallecillo en el Yankel, un partido bueno de Erick Andino en el UPN-Real de Minas, pero tuvimos un partido malo en Olimpia-Honduras, uno irregular en el partido de Vida-Real España y en Juticalpa-Motagua. Esta situación nos invita a reflexionar porque esto no lo habíamos visto ni lo queremos volver a ver. No podemos representar el nivel del arbitraje como el fin de semana"



Solo ocho centrales estarán en listas para las instancias finales. "Vamos a definirlo el miércoles. Serán seis árbitros centrales, más los dos que están en el Premundial Sub-20 (Melvin Matamoros y Saíd Martínez) y diez líneas. Ya después se van eliminando hasta llegar a la final".