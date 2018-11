EN VIVO: Honduras empata 1-1 ante Cuba en el Premundial de Concacaf 2018

BRADENTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 20 empata 1-1 este lunes ante su similar de Cuba por el liderato del grupo C del Premundial Sub 20 de Concacaf que se juega en la IMG Academy en Bradenton, Florida.

A los 27 minutos Cuba festejó con gol de Rolando Oviendo, sin embargo, la emoción les duró poco ya que los 30 minutos Cristian Cálix igualó los cartones.

Así abrió el marcador Cuba:



Honduras igualó el duelo:



MINUTO A MINUTO

PRIMER TIEMPO

1'| Arranca el partido en el IMG Academy de Bradenton, Florida.

2'| Omar Proeza rechaza la pelota y hay despeje para Cuba

3'| Elison Rivas hace el saque de banda que favorece a Honduras

4'| Tiro libre tras falta de Josué Villafranca sobre Bruno Rendon

9'| Axel Gómez realiza tiro libre que favorece a Honduras

13'| Tiro libre para Honduras. Karel Espino comete falta contra Jean Baptiste

15'| El réferi dice que Jean C. Rodríguez estaba en posición adelantada

17'| Aún no se ven claras opciones para ambos clubes. Ningún equipo encuentra espacio para anotar

19'| Falta de Elison Rivas a Yandri Romero

23'| ¡Se la pierde Honduras! Josué Villafranca dispara, pero Echeverría es efectivo y detiene el disparo

29'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Cuba abre el marcador con lanzamiento de Rolando Oviendo.

30'| Sale Everson Lóez y entra Gerson Chávez.

31'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Honduras iguala el marcador con anotación de Cristian Cálix.

32'| Amarilla para Omar Proenza por falta contra Axel Gómez

33'| Tiro de esquina para Cuba: Omar Proenza lo ejecuta

35'| ¡Cerca del segundo Honduras! Gerson Chavez dispara al arco pero el balón no logra ingresar

37'| Bruno Rendon despeja para Cuba

38'| El réferi levanta la bandera por fuera de juego de Josué Villafranca

41'| Falta de Darwin Diego contra Geobel Pérez

43'| ¡Otra oportunidad para los catrachos! J. Jean Baptiste dispara, pero tapa Echeverría.

45+1'| Intenta Cristian Cálix, pero el remate es contenido.

45+1'| Tiro de esquina para Honduras: lanza Axel Gómez

FIN DE LA PRIMERA MITAD





Previa

Honduras marcha primera de grupo por diferencia de goles tras vencer en la primera fecha 7-1 a República Dominicana y 12-0 en su segunda salida a Sint Maarten, para seis puntos y +18 goles a favor. En tanto, su similar de Cuba venció 6-1 a Belice y 1-2 a República Dominicana.



Un triunfo ante los cubanos dejaría a Honduras con grandes chances de quedarse con el único cupo de clasificación a segunda ronda, tomando en cuenta que en teoría sus próximos rivales, Belice (noviembre 7) y Antigua y Barbuda (noviembre 9) son más accesibles.



Vale recordar que en este formato, cada gol cuenta, dado que solo clasifica un equipo de cada grupo y el mejor representante de cada sub región (Centroamérica, Caribe y Norteamérica), se clasificará a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Hasta hoy, el mejor centroamericano en el torneo es Honduras con 6 puntos y +18 goles, le sigue Panamá con 6 puntos +8 goles, Costa Rica con 6 puntos y +7 goles, en tanto que Guatemala y El Salvador tienen 6 puntos y +6 y +3 goles, aunque hay que aclarar que obtendrá el boleto quien más largo llegue en el torneo, aunque no clasifique al mundial de Polonia 2019.



RESULTADOS FECHA 3 | GRUPO C

Belice 4-2 Sint Maarten

Antigua y Barbuda 0–3 República Dominicana

6:45 PM | Honduras vs Cuba

Alineaciones

Honduras: Oscar Reyes; Darwin Diego, Mariano Álvarez, Wesly Decas, Everson López, Elison Rivas, Cristian Cálix, J. Jean Baptiste, Axel Gómez, César Romero.



Cuba: Danny Echeverría; Omar Peraza, Bruno Rendon, Frank Nodarse, Manuel Cruz, Karel Espino, Rivaldo Ibarra, Jean C. Rodríguez, Rolando Oviendo, Geobel Pérez, Yandri Romero.