Sufriendo mucho, Honduras venció a Cuba y se consolida líder en el grupo C del Premundial sub 20

BRADENTON, ESTADOS UNIDOS.- La Selección de Fútbol de Honduras sub 20 logró remontar en las postrimerías y se colocó como líder del grupo C del Premundial Sub 20 de Concacaf. El 3-1 logrado este lunes ante su similar de Cuba lo deja con 9 puntos y +19 goles a favor, dejando a Cuba con 6 unidades, y eventualmente con el camino más cómodo para conseguir la clasificación el 7 ante Belice y el 9 ante Antigua y Barbuda.

A los 27 minutos Cuba festejó con gol de Rolando Oviendo, sin embargo, la emoción les duró poco ya que los 30 minutos Cristian Cálix igualó los cartones.

A los 83 minutos Carlos Mejía asestó el golpe de autoridad, después de un complemento que careció de emoción en los primeros instantes.

El 3-1 lo puso Luis Palma al 90+3.

Cuba ha sido una selección compleja, demostrando el progreso y resurgir del fútbol cubano (glorioso entre 1925 y 1960). De hecho, Honduras no ha vuelto a golear a ninguna representación cubana en ninguna categoría desde 2007 (Copa Oro, 5-0). De hecho, en este nivel sub 20, hasta se han perdido dos partidos ante los caribeños en diferentes torneos.

Vale recordar que Honduras debe ganar todos su partidos para ser el centroamericano con el mejor rendimiento en todo el torneo y con ello lograr además un cupo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Honduras ha mostrado una cara irregular, estrategias que a veces no se entendieron y el resultado 3-1 en favor de la H 20, es completamente mentiroso, pues hasta el final del juego cuando los cubanos fueron derrumbados por el ritmo, cayeron los goles. De hecho, Cuba estuvo cerca de anotarle varias veces al equipo nacional, pero por fortuna la suerte, el viento y hasta el deseo ayudaron para que la pelota no ingresara al arco catracho.



Se sabía desde ya que el rival de mayor exigencia en la fase de grupos iban a ser los cubanos y amén de un juego más físico ante Belice el miércoles, el profesor Carlos Tábora deberá ir puliendo más la estrategia y las jugadas para rivales de mayor talento como Costa Rica, México, Estados Unidos o Panamá ya en la lucha por los boletos al Mundial.

Así abrió el marcador Cuba:



Honduras igualó el duelo:



Así fue el segundo gol de Honduras:



Así fue el gol de Luis Palma:



MINUTO A MINUTO

PRIMER TIEMPO

1'| Arranca el partido en el IMG Academy de Bradenton, Florida.

2'| Omar Proeza rechaza la pelota y hay despeje para Cuba

3'| Elison Rivas hace el saque de banda que favorece a Honduras

4'| Tiro libre tras falta de Josué Villafranca sobre Bruno Rendon

9'| Axel Gómez realiza tiro libre que favorece a Honduras

13'| Tiro libre para Honduras. Karel Espino comete falta contra Jean Baptiste

15'| El réferi dice que Jean C. Rodríguez estaba en posición adelantada

17'| Aún no se ven claras opciones para ambos clubes. Ningún equipo encuentra espacio para anotar

19'| Falta de Elison Rivas a Yandri Romero

23'| ¡Se la pierde Honduras! Josué Villafranca dispara, pero Echeverría es efectivo y detiene el disparo

29'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Cuba abre el marcador con lanzamiento de Rolando Oviendo.

30'| Sale Everson Lóez y entra Gerson Chávez.

31'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Honduras iguala el marcador con anotación de Cristian Cálix.

32'| Amarilla para Omar Proenza por falta contra Axel Gómez

33'| Tiro de esquina para Cuba: Omar Proenza lo ejecuta

35'| ¡Cerca del segundo Honduras! Gerson Chavez dispara al arco pero el balón no logra ingresar

37'| Bruno Rendon despeja para Cuba

38'| El réferi levanta la bandera por fuera de juego de Josué Villafranca

41'| Falta de Darwin Diego contra Geobel Pérez

43'| ¡Otra oportunidad para los catrachos! J. Jean Baptiste dispara, pero tapa Echeverría.

45+1'| Intenta Cristian Cálix, pero el remate es contenido.

45+1'| Tiro de esquina para Honduras: lanza Axel Gómez

FIN DE LA PRIMERA MITAD



COMPLEMENTO

45'| Inicia la segunda parte del juego entre cubanos y catrachos.

46'| Sale Elison Rivas y entra Carlos Mejía en la H Sub-20

47'| Saque de banda de Axel Gómez

48'| Amarilla para Manuel Cruz

50'| ¡Cerca del segundo Honduras¡ Carlos Mejía lanza desde media cancha pero el balón pasa por el lado derecho de la meta

52'| Honduras sigue buscando, pero el Echeverría está atento en la meta

53'| Lanzamiento lateral para Honduras

55'| Centro de Gómez, pero Danny Echeverría detiene el esférico. ¡Honduras busca el segundo!

56'| Saque de banda de Darwin Diego

57'| Frank Nodarse es amonestado con amarilla

58'| Cambios en Cuba: Sale Rivaldo Ibarra y entra Lázaro Monzón

59'| ¡Cerca Cuba! Christian Flores lanza potente tiro

60'| Saque de meta de Oscar Reyes

61'| Falta de Karel Espino sobre el hondureño Cristian Cálix

62'| Ambos equipos buscan el segundo gol, pero ninguno logra concretar

64'| Amarilla para Gerson Chávez

64'| Amarilla para Axel Gómez

67'| Cuba domina y se acerca más que Honduras a la portería

69'| Geobel Pérez dispara cerca del arco

70'| Tiro libre de Honduras. Oscar Reyes realiza el lanzamiento

72'| Karel Espino es amonestado con amarilla

74'| Tiro libre para Honduras

75'| Carlos Mejía cobra un tiro libre de la Selección

76'| Cambios en Honduras. Se retira César Romero e ingresa Luis Palma

78'| Gerson Chávez dispara con fuerza pero el remate pasa lejos del arco

79'| Oscar Reyes ataja potente disparo de Christian Flores ¡Cerca Cuba!

80'| Luis Palma intenta llegar pero su tiro es desviado

84'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Carlos Mejía pone el segundo de los catrachos.

86'| Cuba busca el empate y presiona.

90+3'| GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Honduras se consolida líder al sentenciar el duelo con 3-1. Luis Palma anotó.

FINAL DEL PARTIDO



RESULTADOS FECHA 3 | GRUPO C

Belice 4-2 Sint Maarten

Antigua y Barbuda 0–3 República Dominicana

Honduras 3-1 Cuba

Así salieron al campo:

Honduras: Oscar Reyes; Darwin Diego, Mariano Álvarez, Wesly Decas, Everson López, Elison Rivas, Cristian Cálix, J. Jean Baptiste, Axel Gómez, César Romero.



Cuba: Danny Echeverría; Omar Peraza, Bruno Rendon, Frank Nodarse, Manuel Cruz, Karel Espino, Rivaldo Ibarra, Jean C. Rodríguez, Rolando Oviendo, Geobel Pérez, Yandri Romero.