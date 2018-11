Civiles y vaqueros de Estados Unidos van armados con rifles a proteger la frontera de caravanas migrantes

Redacción

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- Según un informe del periódico The Washington Post (lealo en inglés) varios grupos de civiles armados con rifles se dirigen a la frontera sur con México, con el fin de "protegerla" tras el llamado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante la llegada de caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica y México.



"Observaremos e informaremos, y ofreceremos ayuda de cualquier manera que podamos", dijo Shannon McGauley, un agente de fianzas en los suburbios de Dallas que funge como presidente del grupo Minutemen, en Texas, quien se alista para salir hacia el Río Grande (río Bravo en México) en los próximos días.



El grupo conocido como Minutemen de Texas, según McGauley, tiene alrededor de 100 voluntarios que buscan ayudar a detener a los migrantes que atraviesen la frontera de manera irregular, señala el Post.



"Mi teléfono ha estado sonando sin parar durante los últimos siete días. Tienes otras milicias, y esposos y esposas, gente que viene de Oregon, Indiana. Incluso tenemos dos de Canadá, reveló McGauley,quien al consultarle sobre si están todos armados se limitó a sonreir y responder: "esto es Texas, hombre".



McGauley dijo que además de armas y equipo de campamento, su grupo tendrá gafas de visión nocturna y drones aéreos con equipo de detección térmica, capaz de operar en la oscuridad. Enfatizó que el grupo informaría a las autoridades sobre cualquier actividad sospechosa y prestaría atención a las instrucciones de los agentes de la Patrulla Fronteriza o del personal militar.



No es novedad tampoco que civiles en Texas y Arizona vayan en grupos a la frontera (aún sin la caravana migrante) y que patrullen armados la misma, pese a que no tienen respaldo de las autoridades.



El viernes, el ejército de los Estados Unidos comenzó la "Operación Patriota Fiel", en la que desplazó al menos 7,000 soldados a la frontera con México en los estados de California, Arizona y Texas, a un costo de 200 millones de dólares.



La cifra corresponde a lo ya anunciado: el envío a la frontera de 5.239 solados, que se unirán a 2.100 reservistas de la Guardia Nacional ya desplegados ahí desde hace meses, indicó el viernes Michael Kucharek, portavoz del Comando Norte del ejército estadounidense (Northcom).



El Northcom (Comando Norte) supervisa "Patriota fiel", destinada a bloquear las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos para pedir asilo.