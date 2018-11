Ministro de Idecoas, Mario Pineda, reacciona tras atropellar a un niño de 11 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 8 de septiembre un niño llamado Luis Adriel Cárdenas Mayorga, de 11 años de edad, perdió la vida horas después de haber sido atropellado, según su madre, por el ministro de Idecoas, Mario Pineda.



Ante la denuncia pública de la señora, quien se pronunció a través de las redes sociales, el hecho se volvió viral en los últimos días, por lo que el ministro decidió pronunciarse este lunes en vivo, en el foro de Televicentro Frente a Frente.



Pineda relató que, inmediatamente ocurrido el accidente, él le dijo a los miembros del Cuerpo de Bomberos que tenía que llevar de emergencia al menor hasta el Hospital Escuela Universitario, pero debido al tráfico, cambiaron el rumbo. "Tomamos la decisión con los Bomberos de trasladarnos hasta el Hospital Militar y cuando llegamos les dije a los médicos que lo atendieran y que aquí estaba para lo que necesitaran".



"El niño estaba recibiendo tratamiento médico, estaba vivo; a eso de las 2:00 de la tarde, me tomaron la declaración y nos fuimos para Tránsito. Yo no oculto nada, yo doy la cara, yo me hice responsable", agregó el funcionario.



Según Mario, en la Dirección Nacional de Vialidad y Tránsito (DNVT) le realizaron una serie de pruebas, entre ellas el examen de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.



"Yo no estoy haciéndome a un lado, y no había salido por respeto a doña Rosa -la mamá del niño-", acotó.



Pineda aseguró que se comunicó con la señora para lograr una conciliación, tras el accidente ocurrido el 8 de septiembre en la colonia La Laguna de Comayagüela. Asimismo, para corroborar si el perfil de Facebook mediante el que se pronunció ella, era falso o no. Sin embargo, ella no respondió a la interrogante.

"Esto es un ataque en redes, que espero no sea político", finalizó diciendo Pineda.

Denuncia en redes

"Este hombre rebasó con su enorme carro a gran velocidad, si no hubiera ido a esa velocidad solo hubiera golpeado o quebrado alguna pierna o brazo, pero no fue así, le deshizo el cráneo a mi hijo, que murió de muerte cerebral. Le quebro la clavícula, las costillas y piernas rebasó por el carril contrario por donde mi hijo cruzaba sin temor porque no venían carros para abajo, pero apareció este imprudente asesino a terminar con la vida de mi hijo y actuó como si hubiera matado a un animalito, se burló de nuestra humildad y dignidad como personas, solo por ser un funcionario del gobierno, nunca fue apresado después de lo que hizo, al igual fue a las 6 de la tarde con miembros de tránsito a limpiar la escena, insinuó amenazas con sus abogados y trabajadores", comenzó diciendo la señora Linda Mayorga, en su cuenta de Facebook.



Junto a una foto del menor, la señora continuó relatando que "él nunca dio la cara y esperé todo este tiempo por miedo, por importancia PERO YA EL MIEDO TÉRMINO, y si algo me pasara pues ya todo mundo sabe quién fue, porque este animal (perdón por comparar a los pobres animalitos con esta BESTIA) pero YA BASTA de que estos corruptos vayan por la vida MATANDO y PISOTEANDO a las personas solo porque se creen intocables por pertenecer al Gobierno!", agregó la señora, exigiendo justicia para el menor.

Ante ello, Pineda presentó una grabación de una llamada entre él y la madre del niño, donde ella le solicita dinero y un trabajo estable para dejar todo como está.

"Yo creí en usted. Usted es la persona más falsa que he conocido. Usted mató a mi hijo por pura imprudencia. Hay muchos testigos y usted lo sabe", dijo entre lágrimas la señora, a través de una llamada telefónica a Frente a Frente.



"La llamada fue grabada sin su autorización y eso es un delito. La llamada está editada", dijo Luis Romero, abogado defensor de la madre, mediante la misma vía



"Se cuenta con todas las pruebas suficientes para probar la responsabilidad del señor -Mario Pineda-", puntualizó.