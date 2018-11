Auditoría detecta que dejaron vencer 22 millones de lempiras en medicinas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó la investigación especial practicada a los medicamentos vencidos del Almacén Central del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013.

En la auditoría se determinó la existencia de medicamentos vencidos situados en el Almacén Central del IHSS, que ocasionaron un perjuicio económico al Estado de Honduras por 22.1 millones de lempiras.

“La Subgerencia de Almacén Central no ejerció la correcta recepción, custodia y entrega de medicamentos, no supervisó las actividades que se realizaron en el Almacén y no informó ni controló con anticipación los medicamentos próximos a vencer y de poco movimiento”, señala la investigación del ente contralor.

También establece que la Gerencia Farmacéutica del IHSS no reportó las anomalías encontradas en la supervisión de los medicamentos, no llevó el control de las fechas de vencimiento y no elaboró informes de medicamentos próximos a vencer, originando el vencimiento de los mismos.



La auditoría ya fue notificada a las autoridades de la Junta Interventora del IHSS para realizar los descargos administrativos correspondientes.

De acuerdo con la pericia, se logró constatar que varios de los funcionarios mencionados se encuentran laborando en la institución.

También menciona al exgerente administrativo, Ramón Bertetty, y al prófugo de la justicia, José Zelaya, exjefe de Compras.