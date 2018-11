Motagua pasa a comandar la Liga Nacional en Honduras en la fecha 17 del Apertura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Motagua lidera finalmente la clasificación del torneo Apertura 2018 en Honduras, tras 17 jornadas, donde además sorprende la campaña de los Lobos UPNFM y sopesan los bajos en resultados de Olimpia y Marathón, provocando que el sábado 10 de noviembre se viva un cierre de las vueltas regulares, no apto para cardíacos.



Motagua, tras su tropiezo en Liga Concacaf el jueves, triunfó en Juticalpa el domingo 1-2 con goles de Sergio Peña y el paraguayo Roberto Moreira de penal, descontando Carlos Ovidio Lanza, quien llegó a 11 goles en el torneo. De esta forma, el Ciclón Azul sumó 34 puntos y se despegó de Olimpia (32), quedando con grandes opciones de ganar las dos vueltas, incluso solo con empatar ante Real de Minas en el Estadio Nacional.



El entrenador Diego Vazquez mixturó el equipo tras la carga de partidos de Liga y el torneo internacional, y sacó un resultado importante de las pampas olanchanas.



"Seguimos primeros y hay que cerrar de la mejor forma. Nuestra idea es siempre cerrar arriba, es un objetivo que nos hemos trazado, finalizar arriba en el final de las vueltas", dijo la Barbie tras finalizar el juego.





¿Qué pasa Manolo?

La pregunta es... ¿extrañan ahora a Nuhún Espinoza los hinchas del León? Olimpia empató 2-2 de local ante el Honduras de El Progreso, jugando mal. Es un frenón impensado hasta la llegada de Manuel Keosseián hace dos semanas tras la salida de Espinoza. Con el Bigotón al mando, el Albo incluso perdió el invicto en Choluteca en un partido reprogramado de la fecha 13.



Vale decir que el penal sancionado por el árbitro Orlando Hernández en favor del Honduras de El Progreso, es el invento más grande de los últimos años en cualquier campo de fútbol -y de la ciencia si querés-, enorme fallo de apreación del referee.



Olimpia para recuperar el primer lugar, deberá el sábado vencer al Vida en La Ceiba y esperar a que Motagua pierda ante Real de Minas.





¡Auuuuuu!

Ejemplo, dignidad, esmero. Tres palabras para reconocer la enorme campaña de la UPNFM que con sus Lobos está en tercer lugar y con serias posibilidades de quedarse con el pues cerrará ante Real España en San Pedro Sula, cancha donde generalmente gana.



Los Lobos han vencido 2-0 al Real de Minas el sábado con doblete de Jorge Benguché y eso le ha valido la clasificación pase lo que pase en la última fecha. Pero ojo Lobos, que en caso de perder y la combinación de resultados, podrían incluso terminar quintos en la clasificación.



La campaña de los Lobos debe ser reconocida a todo explendor, e incluso un ejemplo de buena administración, trabajo, orden y hasta una hoja de ruta para equipos irresponsables que han llegado a la Liga a ser carga.





¡Robo en La Ceiba!

Otro equipo que se ha visto afectado esta jornada por el trabajo arbitral ha sido el Vida. Claro penal que el árbitro David Cruz, quien no sancionó una falta penal más grande que toda La Ceiba. ¡Robo no hay duda! Y al final el marcador finalizó empatado 2-2.



"Me voy frustrado con el resultado de este encuentro, verdaderamente no son parejos con nosotros. Si la de ellos son penales por qué la nosotros no... con tan solo que hable Mateo Yibrín en San Pedro, se revuelven y tienen miedo. ¡Eso es penal! ¿Y por qué a nosotros no nos pitan?", tiró Ricardo el Gato Canales.



El punto de quiebre de las palabras de exseleccionado nacional quedan traducidas del lanzamiento de 11 metros que ejecutó Darixon Vuelto fuera del punto de penal y el uniforme azul con el cual jugó Kevin Hernández todo el partido.





Aspira al tercero

El entrenador de Marathón, Héctor Vargas, dijo que la aspiración del Verde en la fecha 18 es ser tercer lugar. Pero ojo, que no será fácil, puesto que Platense le sacó un empate 1-1 el sábado y trastocó los planes.



Ahora, Marathón (25) deberá vencer al Honduras en El Progreso (que aspira a entrar sexto) y esperar empate o derrota de Lobos ante Real España, para poder lograr la meta trazada por el entrenador.





Próxima jornada

La jornada 18 se jugará el sábado a las 7:00 de la noche en Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés y La Ceiba.



Motagua vs Real de Minas

Real España vs Lobos UPNFM

Honduras vs Marathón

Platense vs Juticalpa

Vida vs Olimpia



Goleadores

Jerry Bengtson llegó a 12 goles en el torneo Apertura 2018 tras marcar doblete el domingo ante Honduras de El Progreso. Le siguen de cerca con 11 Carlos Ovidio Lanza de Juticalpa, Yerson Gutiérrez (10) del Honduras, Rubilio Castillo (8) del Motagua y con siete: Jorge Benguché (UPNFM), Carlos Bernández (Vida) e Iván López (Real España).





Se han marcado hasta la fecha 17, 223 goles, siendo Real España el equipo más goleador (30) y el Real de Minas la coladora de la Liga con 42 recibidos.