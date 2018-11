Madonna se burla del nuevo look de Maluma y este le contesta

ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense Madonna comentó de forma sarcástica y burlesca el nuevo look de Maluma y, tras varias horas, el reguetonero respondió en sus redes sociales.



La cantante de pop comentó una fotografía de Maluma donde escribió: “Rubia estás trabajando”.



A lo que el artista del género de reguetón le respondió "qué crees".



Solo unas horas después Maluma nuevamente habló sobre el tema en el programa "Lo sé todo" y dijo que "es muy bonito que esta superestrella del mundo reconozca tu trabajo. Madonna me lleva todo mi vida de carrera musical (…) representa mucho, me motiva a seguir soñando y a trabajar más fuerte”.



Asimismo, afirmó que el cambio de su look se debe a que no soporta tener el mismo peinado por más de 15 días.









“Claro, a mí me encantan los cambios. Yo soy fanático del cambio y de la evolución, para mí eso siempre ha representado mi carrera musical. En lo personal, la forma de vestirme y hacer música, todo ha sido una evolución constante”.



Agregó: “Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso (…) Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”.



El cantante fue fuertemente criticado por su nuevo estilo en el cabello, lo que generó burlas y hasta memes en las redes sociales.