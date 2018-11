Marathón y Platense abren la penúltima jornada de infarto en Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional de Honduras está llegando a su epilogo y este fin de semana se pone en marcha la penúltima fecha del torneo de Apertura 2018.



Así se jugará la jornada 17:

Marathón vs Platense (Sábado - 03: 00 pm): Marathón, ya sin posibilidades de clasificarse entre los primeros dos, quiere asegurar su posición actual (cuarto), que lo mantenga con el privilegio de cerrar de local la llave de repechajes.



Platense (sexto, a dos puntos de Marathón), tendrá una dura visita el Yankel Rosenthal, dónde buscará arrebatarle el cuarto lugar a los verdolagas.



Lobos UPN vs Real de Minas (Sábado - 06:00 pm): Luego de quitarle el invicto de 15 partidos a Olimpia, los Lobos, prácticamente clasificados, llegan motivados a este compromiso en el que que se enfrentarán al último de la tabla.



Vida vs Real España (Domingo 03:00 pm): Real España visitará el Estadio Ceibeño para medirse al Vida. La Maquina busca meterse entre los primeros dos, pero depende de los resultados de Motagua y Olimpia.



Olimpia vs Honduras Progreso (Domingo 04:00 pm): Los Leones llegan con la obligación de sacar los tres puntos después de haber perdido el invicto el pasado miércoles ante UPN. Olimpia se encuentra segundo por diferencia de goles con Motagua, un triunfo les aseguraría estar en semifinales.



Honduras Progreso llegará a la capital con la obligación de sacar un resultado que los mantenga con las esperanzas vivas, pero también dependen de lo que pueda hacer Platense.



Juticalpa vs Motagua (Domingo 05:00 pm): Motagua llega desmotivado luego de haber perdido la final de Liga Concacaf ante Herediano de Costa Rica. A pesar de ello, el equipo de Diego Vazquez se encuentra primero, un triunfo le aseguraría estar en semifinales.

Así va la tabla de Liga Nacional:

*Primeros seis clasifican a liguilla