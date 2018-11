Karol G y Maluma presentan su nueva canción "Créeme"  

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. -Karol G quiere comenzar con pie derecho el mes y es que este viernes presentó su nueva canción llamada "Créeme".



En esta ocasión viene acompañada del cantante colombiano Maluma. Esta canción despertará las emociones de todos los seguidores de los cantantes debido al fuerte mensaje de amor que trae.



"Créeme un poco más, te lo suplico, que te me fuiste y no merezco este castigo, soy un loco más que no ha entendido, si yo sólo te daba amor ¿Por qué te has ido? (¿Por qué te has ido?)", es el estribillo de la melodía que ya cuenta con más de seis millones de reproducciones con apenas unas horas de haber sido lanzada.

"Es una de las colaboraciones más especiales de mi carrera, durante años le mostré varias canciones a Juan Luis (Maluma) y con esta logré atraparlo finalmente.... créeme es una gran canción es un himno", afirmó la cantante al sitio Los 40.com.



Por su parte el colombiano dijo que estaba muy feliz de haber trabajado con su "paisa".