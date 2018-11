Hora, día y escenarios donde jugarán los legionarios hondureños

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado 3 y domingo 4 de noviembre se juega una jornada más de las ligas más importantes del mundo, donde destacará la actuación de los legionarios hondureños.



Los catrachos tendrán acción en las ligas de México, Portugal, primera y segunda división de España, Escocia, Costa Rica y la MLS de los Estados Unidos.



Partidos del sabádo 03 de noviembre (Hora de Honduras):

Celtic - Hearts (09:00 am): El Celtic de Emilio Izaguirre recibe en el Celtic Park al Hearts en la onceava jornada de la Liga de Escocia.



Reus Deportiu - Lugo (09:00 am): Lugo de Jona Mejía visita el Estadio Camp Nou Municipal, en busca de los tres puntos que los saquen de la zona baja de la tabla.



Numancia - Tenerife (11:00 am): El equipo de Bryan Acosta tendrá una dura tarea en su enfrentamiento ante Numancia. Tenerife se encuentra en la posición 16 y necesita sumar de a tres para alejarse de la zona del descenso.



Valencia - Girona (11:30 am): Sin Choco Lozano en cancha, por expulsión, Girona visitará la cancha del Estadio Mestalla, para encarar un duelo encuentro en la jornada 10 de la primera división de España.



Pachuca - Necaxa (05:00 pm): Con el catracho Bryan Beckeles en cancha, los Rayos del Necaxa jugarán ante el Pachuca en el Estadio Hidalgo. Pachuca busca meterse entre los primeros ocho lugares de la liguilla, mientras que Necaxa ya no tiene aspiraciones de clasificar.



Lobos BUAP - Tijuana (09:00 pm): En el Estadio Universitario BUAP de Puebla, Lobos tendrá la visita de los Xolos. Michael Chirinos y Félix Crisanto fueron convocados para este encuentro.



Partidos del domingo:

Waasland Beveren - Anderlecht (11:00 am): Andy Najar jugará en el partido en el que el Anderlecth visite al Waasland en el Estadio Freethiel de la ciudad de Beveren, Bélgica.



Herediano - Alajuelense (06:00 pm): Luego de coronarse campeón de la Liga Concacaf, Herediano recibe al líder Alajuelense de los catrachos Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido. El Estadio Eladio Rosabal Cordero será la sede de este encuentro que cerrará la jornada de la Liga de Costa RIca.



Real Salt Lake - Sporting KC (09:00 pm): Se juegan las semifinales de conferencia de la MLS de los Estados Unidos. Kansas City visita al Salt Lake con Roger Espinoza en cancha. La vuelta se juega el sábado 10 de noviembre en Kansas.



Lunes 05 de noviembre:

Rio Ave - Nacional (01:00 pm): Con la participación de Wesly Decas y Bryan Róchez, Nacional visita a Rio Ave en el cierre de la jornada 9 de la Liga Portugal. el partido se juega en el Estadio do Rio Ave.