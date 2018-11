Estados Unidos pone en marcha la Operación Patriota Fiel para impedir paso de la caravana migrante

Elementos del ejército de los Estados Unidos se instalaron en Huachuca, en Arizona. (U.S. Army photo by Spc. Brandon Best)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ejército de los Estados Unidos -tras una ordenanza del presidente Donald Trump y el Secretario de Defensa de los Estados Unidos-, Jim Mattis, se comenzó a instalar en "ciudades carpas" a lo largo de la frontera sur (México) para comenzar la Operación Patriota Fiel (Operation Faithful Patriot), que busca impedir el paso de la caravana migrante hasta los Estados Unidos.



El presidente Trump había prometido mover 15,000 efectivos a la frontera sur con México y desde este viernes los batallones de la inteligencia militar de 305th y 309th, colocan tiendas en el Fuerte Huachuca, en Arizona.



Mattis firmó la autorización de mover las tropas a los bordes tras que el pasado 26 de octubre Trump ordenara el inicio de la operación y el jueves 1 de noviembre, el propio Trump licenció a los soldados estadounidenses a disparar si los migrantes les lanzan piedras.



Trump, que el pasado abril ya había ordenado la Operación Guardian Support que permitía que la Patrulla Fronteriza incrementara sus capacidades de disuasión y seguridad fronteriza, mientras agentes adicionales se entrenaban en la academia, ahora también ha lanzado un nuevo refuerzo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) para frenar las caravanas centroamericanas que por ahora están en tránsito en México.



Según el general Terrence J. O'Shaughnessy del Comando Norte de los Estados Unidos, la operación involucra el despliegue de tropas federales "para endurecer la frontera sur" en California, Texas y Arizona, y se estima que durante el fin de semana ya se habrían desplegado no menos de 7,000 soldados y que se sumarían otros 7,000 en caso de necesitar ayuda.



Según Fox News, "las tropas enviadas a la frontera son una pequeña fracción de los aproximadamente 1.3 millones de miembros del servicio activo que tiene el ejército estadounidense, y la misión durará solo 45 días".

La Operación Patriota Fiel contempla la autorización del suministro de equipos antidisturbios del ejército de los Estados Unidos.



"Hemos visto claramente que la organización de esta caravana tiene un alto nivel y hemos visto la violencia con la que han pasado las otras fronteras (Guatemala y México), es una naturaleza que no les hemos visto en el pasado", dijo el general Terrence J. O'Shaughnessy.



Trump, quien compareció ante los medios de comunicación, aseguró que “nuestro sistema de migración no será burlado”, en clara advertencia a los migrantes que buscan llegar a su país.



"La caravana es gente terriblemente dura que las fuerzas militares de México no han frenado, pero nosotros los frenaremos. Deben de regresar a su país, no los queremos (...) no permitiremos que quieren entran a Estados Unidos ilegalmente abusen de nuestra generosidad".



De acuerdo con Trump, Estados Unidos no permitirá que más personas entren de manera ilegal a su territorio, para después aplicar a una solicitud de asilo. Por lo que aseguró que las reglas del juego cambiarán. "El asilo no es para la gente que vive en la pobreza, sino para quienes justifiquen la persecusión".