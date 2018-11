﻿El Arsenal prueba su gran momento ante un Liverpool en forma

LONDRES, INGLATERRA.- El Arsenal (4º, 22 puntos), un equipo en plena forma desde mediados de agosto, tendrá el sábado en el Emirates Stadium una de sus citas más exigentes hasta ahora en esta Premier League, ante uno de los grandes, el solvente Liverpool (2º, 26), en la 11ª jornada.



Después de dos derrotas contra dos gigantes del campeonato inglés (Manchester City y Chelsea) en las dos primeras jornadas, el Arsenal revivió, pero los de Unai Emery no habían tenido que cruzar sus caminos ante otras formaciones de primera línea, por lo que el choque contra los 'Reds' se presenta casi como un examen para evaluar de qué es capaz el equipo.



El pasado domingo, los 'Gunners' empataron 2-2 con el Crystal Palace y vieron cortada su racha de once victorias consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones. El miércoles, superando al Blackpool (3ª categoría) en los octavos de final de la Copa de la Liga, el Arsenal volvió al camino del triunfo.



Frente a ellos estará el sábado un Liverpool que aspira a lo máximo y que comparte la cabeza de la tabla con el Manchester City, que es líder por una mejor diferencia de goles.



El equipo de Jürgen Klopp no ha marcado este curso tanto como se esperaba, pero en los últimos días su instinto ofensivo ha despertado, con cuatro tantos al Cardiff y otros tantos ante el Estrella Roja.



Su goleador Mohamed Salah también parece haber recuperado la inspiración, con 4 tantos en sus tres últimos partidos.



La apertura de la 11ª jornada inglesa la dará el Manchester United (8º, 17 puntos) en el terreno del Bournemouth (6º, 20). Los 'Red Devils' intentarán lograr su tercera victoria seguida, pero deben desconfiar de su rival, que lleva seis partidos invicto (5 victorias y un empate).



El domingo, el líder Manchester City (1º, 26) se mide al Southampton (16º, 7), mientras que el Chelsea (3º, 24), invicto esta temporada, recibirá a un Crystal Palace (14º) todavía en apuros pese a su empate meritorio de la pasada jornada contra el Arsenal.



El Leicester (12º) disputará el sábado en Cardiff su primer partido desde la muerte en accidente de helicóptero de su presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, el sábado de la pasada semana. Será una prueba para los 'Foxes' de Claude Puel, tras una semana llena de emoción y de homenajes.



-- Programa de la 11ª jornada de la Premier League:



- Sábado:



(12h30 GMT) Bournemouth - Manchester United



(15h00 GMT) West Ham - Burnley



Newcastle - Watford



Everton - Brighton



Cardiff City - Leicester



(17h30 GMT) Arsenal - Liverpool



(19h45 GMT) Wolverhampton - Tottenham



- Domingo:



(15h00 GMT) Manchester City - Southampton



(16h00 GMT) Chelsea - Crystal Palace



- Lunes:



(20h00 GMT) Huddersfield - Fulham



Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif



1. Manchester City 26 10 8 2 0 27 3 24

2. Liverpool 26 10 8 2 0 20 4 16

3. Chelsea 24 10 7 3 0 24 7 17

4. Arsenal 22 10 7 1 2 24 13 11

5. Tottenham 21 10 7 0 3 16 8 8

6. Bournemouth 20 10 6 2 2 19 12 7

7. Watford 19 10 6 1 3 16 12 4

8. Manchester United 17 10 5 2 3 17 17 0

9. Everton 15 10 4 3 3 16 14 2

10. Wolverhampton 15 10 4 3 3 9 9 0

11. Brighton and Hove Alb 14 10 4 2 4 11 13 -2

12. Leicester 13 10 4 1 5 16 16 0

13. West Ham 8 10 2 2 6 9 15 -6

14. Crystal Palace 8 10 2 2 6 7 13 -6

15. Burnley 8 10 2 2 6 10 21 -11

16. Southampton 7 10 1 4 5 6 14 -8

17. Cardiff City 5 10 1 2 7 9 23 -14

18. Fulham 5 10 1 2 7 11 28 -17

19. Newcastle 3 10 0 3 7 6 14 -8

20. Huddersfield Town 3 10 0 3 7 4 21 -17