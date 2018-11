Donald Trump ordena a soldados responder con armas si caravana migrante lanza piedras

De acuerdo con Trump, Estados Unidos no permitirá que más personas entren de manera ilegal a su territorio, para después aplicar a una solicitud de asilo, por lo que serán más de 15 mil soldados que ubicará en la frontera sur del país. (Fotos: AP)

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que le dijo a los soldados que se dirigen a la frontera suroeste del país que, si los migrantes tratan de lanzarles piedras, las tropas deberían actuar como si se tratara de "rifles".

Trump hizo las declaraciones en un discurso sobre inmigración que se llevó a cabo en la Casa Blanca.

El mandatario prometió emitir una orden ejecutiva en algún momento de la próxima semana a fin de impedir que los migrantes soliciten asilo si cruzan la frontera de manera ilegal, y establecería una vasta cantidad de campamentos en donde permanecerían detenidos todos aquellos que crucen la frontera.

Las leyes migratorias estadounidenses señalan que los migrantes que piden asilo pueden hacerlo sin importar la manera en que ingresaron a Estados Unidos.

Varias caravanas de migrantes de Centroamérica, principalmente de Honduras, avanzan lentamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Un grupo sostuvo una violenta confrontación con la policía mexicana en la frontera con Guatemala, arrojando piedras.

Trump, quien compareció ante los medios de comunicación, aseguró que “nuestro sistema de migración no será burlado”, en clara advertencia a los migrantes que buscan llegar a su país.

"La caravana es gente terriblemente dura que las fuerzas militares de México no han frenado, pero nosotros los frenaremos. Deben de regresar a su país, no los queremos (...) no permitiremos que quieren entran a Estados Unidos ilegalmente abusen de nuestra generosidad".

De acuerdo con Trump, Estados Unidos no permitirá que más personas entren de manera ilegal a su territorio, para después aplicar a una solicitud de asilo. Por lo que aseguró que las reglas del juego cambiarán. "El asilo no es para la gente que vive en la pobreza, sino para quienes justifiquen la persecusión".

Por lo que, recomendó a los integrantes de la caravana que retornen a su tierra, pues no lograrán su cometido.

"Si ellos están tirando piedras violentamente, como lo hicieron hace tres días, hiriendo a los militares, no lo vamos a permitir", advirtió. Sus palabras fueron en base al enfrentamiento entre migrantes y policías en la frontera entre Guatemala y México, donde los integrantes de la caravana lograron entrar por la fuerza.

Según reveló el mandatario este jueves, entre octubre de 2017 y junio de 2018, más de 73 mil personas solicitaron asilo a Estados Unidos.