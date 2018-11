Trump advierte a migrantes hondureños de la caravana que no permitirá que invadan EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves a los migrantes hondureños y centroamericanos que conforman la caravana, que busca llegar a norteamérica, que serán detenidos por la fuerza por los militares.

Trump, quien compareció ante los medios en la Casa Blanca, aseguró que “nuestro sistema de migración no será burlado”, en clara advertencia a los migrantes, que buscan llegar a su país.

"La caravana es gente terriblemente dura que las fuerzas militares de México no han frenado, pero nosotros los frenaremos. Deben de regresar a su país, no los queremos (...) no permitiremos que quieren entran a Estados Unidos ilegalmente abusen de nuestra generosidad".

De acuerdo con Trump, Estados Unidos no permitirá que más personas entren de manera ilegal a su territorio, para después aplicar a una solicitud de asilo. Por lo que aseguró que las reglas del juego cambiarán.

Y es que Donald Trump detalló que ahora los migrantes no podrán solicitar asilo estando en Estados Unidos, sino que deberán hacerlo desde su país de origen y con causas suficientes.

"El asilo no es para la gente que vive en la pobreza, sino para quienes justifiquen la persecusión".

"Armaremos grandes ciudades de carpas. Tenemos miles de carpas y no los dejaremos entrar (...) no hay que liberarlos", dijo el magnate, cuando le consultaron sobre la detención de migrantes, a quienes dijo ya no otorgarán permisos esperando que acudan a la corte, sino que permanecerán en centros de reclusión hasta ser deportados.



"Haremos un decreto presidencial la próxima semana", agregó, en relación al tema.



"Tener a las familias unidas es un gran incentivo para que los migrantes vengan", dijo para justificar su postura.

Por lo que, recomendó a los integrantes de la caravana que retornen a su tierra, pues no lograrán su cometido.

"Si ellos están tirando piedras violentamente, como lo hicieron hace tres días, hiriendo a los militares, no lo vamos a permitir", advirtió. Sus palabras fueron en base al enfrentamiento entre migrantes y policías en la frontera entre Guatemala y México, donde los integrantes de la caravana lograron entrar por la fuerza.

Según reveló el mandatario este jueves, entre octubre de 2017 y junio de 2018, más de 73 mil personas solicitaron asilo a Estados Unidos.

La nueva advertencia del presidente estadounidense se da a solamente cuatro días para que se lleven a cabo las elecciones legislativas, por lo que sus opositores aseguran que su insistencia con el tema de migración es para hacer campaña política.

"La inmigración ilegal afecta la vida de todos los estadounidenses. La inmigración ilegal perjudica a los trabajadores estadounidenses, carga a los contribuyentes estadounidenses, socava la seguridad pública y pone una enorme presión en las escuelas, hospitales y comunidades", había publicado, minutos antes de la conferencia, el presidente a través de su Twitter.