EN VIVO: Motagua va por la remontada ante Herediano en la final de Liga Concacaf

Motagua vs Herediano en el Estadio Nacional en Tegucigalpa para disputar la gran final de la Concacaf League. (Foto: Julio Cruz / Grupo Opsa)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este jueves por la noche se define al campeón de la Liga Concacaf 2018, entre Motagua y Herediano, en la final de vuelta que se jugará en el Estadio Nacional a partir de las 8:00 pm, y que dará el penúltimo boleto a la Liga de Campeones Concacaf 2019.



Motagua busca remontar un resultado adverso de 2 - 0 logrado en la ida en Costa Rica, que permite al Herediano llegar con confianza y con la motivación de llevar el resultado a favor.



Las Águilas tendrán una dura tarea ante un equipo tico que se mostró muy fuerte en el partido de ida, y que supo manejar bien el encuentro logrando un resultado que los tiene a un paso del título.

VEA: El secreto que inspira el camerino de Motagua ante Herediano



Los ticos no han podido dejar de recibir goles jugando de visita, en la presente Liga Concacaf han concedido cinco goles en total.



Sin embargo, Herediano tuvo una excelente actuación defensiva en el partido de ida el pasado jueves en Heredia, además, no concedió goles, lo que lo hace llegar con más tranquilidad, en teoría, que Motagua.



Motagua no sólo se sentirá alentado por su fuerte ataque y su bulliciosa afición, sino que el récord defensivo de Herediano en la Liga Concacaf, también sugiere que podría haber una remontada azul esta noche.



Parece que todo lo que afectó a Herediano durante su racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga de Costa Rica, ha sido superado gracias a las actuaciones en el torneo de Concacaf.



Alineaciones

Motagua

19 Jonathan Rougier

17 Denil Maldonado

3 Henry Figueroa

2 Juan Pablo Montes

34 Kevin López

6 Reynieri Mayorquín

12 Marcelo Santos

10 Matías Galvaliz

24 Omar Elvir

9 Rubilio Castillo

21 Roberto Moreira



DT Diego Vázquez (Argentina)



Suplentes

25 Marlon Licona

18 Wilmer Crisanto

5 Marcelo Pereira

31 Carlos Sánchez

8 Walter Martínez

4 Sergio Peña

22 Javier Estupiñán

Herediano

1 Leonel Moreira

42 Heyreel Saravia

21 Pablo Salazar

99 Keyner Brown

26 Leonardo González

11 Jimmy Marín

8 Allan Cruz

5 Esteban Granados

9 Omar Arellano

77 José Guillermo Ortiz

7 Yendrick Ruiz



DT Rolando Villalobos (Costa Rica)



Suplentes

20 Daniel Cambronero

53 Christian Reyes

16 Youstin Salas

3 Antonio Pedroza

23 Gerardo Lugo

17 Aldo Magaña

27 Alberth Villalobos