Demanda acusa a Weinstein de abusar de modelo de 16 años

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Harvey Weinstein fue acusado en un documento presentado en una corte civil el miércoles de obligar a una modelo polaca de 16 años de edad a tocarle el pene, hacerle pasar años de acoso y maltrato emocional e impedirle una exitosa carrera como actriz en represalia por negarse a sus avances.



La demandante, identificada como “srita. NN”, afirma que Weinstein la agredió dentro de su apartamento de Nueva York en 2002, apenas unos días después de conocerla en un evento en el que participó su agencia de modelaje.



La demandante asegura que el magnate de la industria cinematográfica le prometió llevarla a almorzar para hablar de su carrera como actriz, pero en lugar de eso la llevó a su apartamento en el vecindario de SoHo y le exigió de manera “agresiva y amenazante” tener relaciones sexuales.



Weinsten le ordenó a la joven que se desnudara y le dijo que nunca trabajaría como actriz a menos que accediera a sus exigencias, de acuerdo con los documentos presentados en la corte, la más reciente revelación en una demanda que acusa que la junta directiva del estudio cinematográfico de Weinstein facilitó su comportamiento.



“Aterrada y luchando por contener el llanto, la ‘srita. NN’ dijo que no y se resistió a sus exigencias”, asegura el documento. “La ‘srita. NN’ era virgen y no tenía ni intención ni comprensión de que sería puesta en esta alarmante posición cuando accedió a tener un almuerzo de negocios”.



El abogado de Weinstein, Benjamin Brafman, dijo que las acusaciones son “absurdas”. Weinstein niega todas las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales no consensuadas.



“Eventualmente, al igual que otras que han sido expuestas como mentirosas, se demostrará que estas acusaciones no corroboradas de hace casi 20 años son absolutamente falsas”, dijo Brafman.



Un abogado que representa al estudio cinematográfico, The Weinstein Company, rechazó comentar al respecto.



Decenas de mujeres han acusado a Weinstein de agresión sexual.