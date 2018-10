EEH anuncia suspensión de la electricidad en varios sectores de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varios sectores de Honduras estarán sin energía eléctrica este próximo jueves 1 de noviembre de 2018, anunció la EEH.



Los cortes se programaron de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en las aldeas, colonias y barrios de los municipios de Choloma, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y Jutiapa.



Municipio de Jutiapa, Atlántida (8:00 AM a 5:00 PM)

Aldea Belaire

Aldea Cefalú

Aldea California

Aldea Piedra Amarilla

Aldea La Masaica

Aldea Entelina

Aldea Tómala

Aldea Los Olanchitos

Aldea Corralitos

Aldea Santa Fe

Aldea Cantor

Aldea Ilamapa

Aldea Aguacate



CHOLOMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Infop

Colonia García

Colonia Primavera

Barrio La Curva

Colonia Rubí

Colonia ADEH

Barrio Pueblo Nuevo

Colonia 11 de Abril

Barrio San Francisco

Colonia Pagán

Residencial Los Prados

Colonia El Kilómetro

Colonia Cedén

Aldea Quebrada Seca

Rinagro

Los Caraos



CHOLOMA (8:00 AM a 1:00 PM)

Colonia Japón

Residencial Las Fuentes

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Aldea La Bueso

Montañuelas

La Fúnez

La Gálvez

La Coroza

La Rosita

Banderas

Sábana Verde



Villanueva (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea El Calán

Aldea Marañón

Colonia Villa del Río

Colonia Kilómetro 71

Colonia Vista Hermosa I y II



Santa Cruz de Yojoa (8:30 AM a 4:30 PM)

El Balsamo

El Sarsal

La Cañada

Robledal