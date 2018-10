Los 10 récords Guinness que recibió Daddy Yankee por "Despacito"

View this post on Instagram

¡Otro más para el “bucket list”! Es un honor sumar los reconocimientos de GUINNESS WORLD RECORDS, ser nombrado el Primer artista Latino en alcanzar el número 1 en @Spotify y lograr romper récords de canciones en las listas de @Billboard por mi trayectoria en el género. Muy honrado y agradecido con el apoyo del público.- #DY 10 títulos @guinnessworldrecords ?