Real Madrid golea en debut de Santiago Solari

MADRID, ESPAÑA.- Real Madrid consiguió una goleada balsámica este miércoles en el estreno de Santiago Solari en el banquillo, al imponerse 4-0 al modesto Melilla en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



El francés Karim Benzema abrió el marcador (23´), antes de que Marco Asensio rematara en el punto de penal un pase del brasileño Vinicius para hacer el 2-0 (45+1´) y Álvaro Odriozola hiciera el 3-0 (79´), mientras Cristo González rubricó en los últimos instantes el 4-0 (90+2´).



La victoria, en el primer partido de Santiago Solari como entrenador provisional tras la destitución de Julen Lopetegui, trae algo de tranquilidad a un Real Madrid que llegaba sacudido por la goleada 5 - 1 sufrida el domingo ante el Barcelona en Liga.



Solari, técnico hasta ahora del filial blanco, no tuvo reparos en alinear a canteranos y, no dudó, en titularizar a Vinicius, una de las grandes apuestas blancas, que apenas había tenido minutos con Lopetegui.



En su primer partido oficial como titular, el brasileño fue un dolor de cabeza para el rival por su banda izquierda, desde donde dio el paso de la muerte a Asensio en el segundo tanto visitante y estrelló un balón en el larguero (72´).



Los blancos empezaron sin embargo sufriendo ante la presión de un voluntarioso Melilla, que no dudó en irse arriba en busca del adversario, dificultando la salida de los Merengues.



El tanto trajo tranquilidad al equipo blanco, que se adueñó del partido, pero se encontró con las buenas actuaciones del portero del Melilla, Dani Barrios, crucial para evitar una mayor goleada.



La victoria da tranquilidad a un Real Madrid, que confiaba en este encuentro para empezar a remontar su mal momento y supone un buen paso para Solari que dispone de dos semanas para intentar demostrar que puede quedarse como entrenador hasta final de temporada.