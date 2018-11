Tierra Adentro: Cedros, la tercera maravilla de Honduras

CEDROS, HONDURAS.- ¿Habían escuchado sobre las 30 maravillas de Honduras?

Yo sí, pero no sabía cuáles eran así que por su cercanía visité la número tres.



Lo primero que se observa al llegar son sus calles empedradas, sus casas coloniales y se siente el aroma a pino, cedros y café.



La historia en este lugar está plasmada en sus enormes viviendas de adobe y tejas, pero también en el reconocimiento de célebres personajes que en el pasado formaron parte de la vida política de Honduras.



En esta ocasión me encuentro en Cedros, Francisco Morazán, uno de los 13 municipios más antiguos de Honduras, donde no solo existen casas coloniales, sino que está rodeado de naturaleza.



El principal atractivo turístico es el mirador, que está ubicado en un cerro en las faldas del pueblo; los visitantes deben subir más de 50 gradas para llegar a la cima.



Les diré que la vista es paradisíaca, pues se puede observar la iglesia y las coloridas viviendas. Lo más hermoso es la cortina de tejas que resaltan con sus colores rojizos y cafés y en uno que otro techo se miran plantas que parecen helechos.



Al estar en la cima no queda duda de por qué Cedros ocupa el puesto número tres de las 30 maravillas de Honduras, pues su belleza no solo es arquitectónica sino que también histórica.



Y como en todo pueblo, Cedros también esta rodeado de historias míticas, así que decidí visitar el cerro El Zacatal.



Se podría decir que es uno de los puntos más altos del municipio y sus oriundos lo consideran como una potente amenaza.



Se dice que las rocas en este cerro son tan grandes que al caer podrían destruir totalmente a Cedros, sin embargo otros lo catalogan como una leyenda.

Algunas personas aún utilizan caballos como medio de transporte, otros prefieren caminar en las calles de Cedros.







Pero no todo es este municipio es cerros, pues también se encuentran varias lagunas, que al pasar por filtros abastecen a la comunidad.



En mi caso llegué a la laguna conocida como Cedros, que está escondida entre matorrales y cercada. La imagen de este lugar no sale de mi mente, porque la laguna, de aproximadamente ocho metros de profundidad, esta rodeada de montañas y en el fondo solo se observa una humilde vivienda de adobe y lámina.



Según el dueño de este lugar, en años anteriores era una sabana, pero con el tiempo el agua se fue estancando hasta convertirse en una caudalosa laguna.



Sin duda este es un lugar hermoso y, en lo personal, les recomiendo visitarlo, principalmente por su flora, fauna y su humilde gente.

VEA: Yuscarán, el paraíso de rosas y las caídas de agua



Además al caminar un par de kilómetros, los amantes de la aventura también podrán visitar las bocaminas, que en tiempo anteriores fueron explotadas por sus minerales preciosos.



Histórico

Como les mencioné al inicio, Cedros es un municipio político e histórico.



En la calle principal del pueblo está la vivienda en la que se realizó en 1824 la primera sesión del Congreso Nacional de Honduras, donde en ese entonces eligieron a Tegucigalpa y Comayagua como capitales, paralelamente.



En la siguiente cuadra también se encuentra la vivienda del difunto periodista Álvaro Contreras, quien debido a su profesión y carrera política lleva el nombre del principal galardón para reconocer la trayectoria del periodismo en Honduras.



Otra vivienda que es icónica en Cedros es la del maestro Luis Landa Escober, quien ocupó varios cargos en gobiernos anteriores y antes de su muerte impulsó grandes investigaciones científicas.



Estas viviendas son un patrimonio cultural y sus habitantes las han protegido y embellecido con originales murales que cuentan la historia de Cedros.