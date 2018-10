Neymar revela que Messi es su "ídolo" y Cristiano "un monstruo"

PARÍS, FRANCIA.- Neymar sorprendió al mundo deportivo al revelar cuáles son los dos grandes del fútbol de los que aprende cada día. El astro brasileño dijo, durante una entrevista en The Player´s Tribune, que Messi es su ídolo y se refirió a Cristiano Ronaldo como "un monstruo".



Al recordar las cuatro temporadas que formó parte del Barcelona junto al argentino, expresó "con Messi aprendí todos los días, ya fuera en los entrenamientos o jugando con él, o simplemente viéndolo jugar. Y eso me hizo más fuerte y aumentó mi capacidad en el campo porque seguí aprendiendo mucho de él. Es mi ídolo".



Y sobre el portugués CR7 dijo "Cristiano es un monstruo. Jugar contra él es un placer y un honor. Es uno de los más grandes en el fútbol, así que te vuelves más inteligente, te pones alerta, pero al mismo tiempo también aprendes mucho".



Finalmente, el astro del Paris Saint Germain dijo que "Cristiano y Messi son dos de los grandes con los que me puedo relacionar, porque quiero aprender, quiero más, quiero ganar, quiero más trofeos, marcar más goles ... así que sigo aprendiendo de ellos todos los días".



Además: Neymar confiesa que no está en su máximo nivel