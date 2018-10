Bartolo Fuentes, exlíder de la caravana migrante, huye de Honduras   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exdiputado hondureño Bartolo Fuentes, señalado como uno de los impulsores de la caravana migratoria que atraviesa México, anunció que salió de su país por amenazas de ser encarcelado por el gobierno, según una publicación que hizo en redes sociales.



"Este martes 30 de octubre he salido de Honduras hacia El Salvador", escribió en Facebook el exlegislador del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), alegando que "la persecución política amenaza mi seguridad".



Añadió que las autoridades hondureñas "aceleradamente buscan excusa" para formular una acusación criminal en su contra y "conseguir una orden de captura".

Aquí su mensaje completo:

Este martes 30 de octubre he salido de Honduras hacia El Salvador por la Aduana de El Amatillo. Cuando me formé en la fila, el empleado de migración que aquí publico se salió de su oficina y vino a tomar fotos a las personas que acompañaban y a mi.



Cuando llegue a la ventanilla para hacer el chequeo de salida me atrasaron el trámite porque aparecía una alerta de salida en la computadora.



Las dos acciones me parecen de intimidación y parte de la persecución en mi contra.

Por orientaciones de los organismos de derechos humanos he decido abandonar temporalmente el país.



Según información extraoficial, el gobierno ya entregó un expediente al Ministerio Público (Copias de artículos periodísticos, publicaciones de redes sociales y declaraciones de funcionarios gubernamentales) y aceleradamente buscan la mínima excusa para librar un requerimiento fiscal y conseguir una orden de captura.



Sin pruebas y sin fundamento; pero quieren ponerme tras las rejas para mostrar al gobierno de los Estados Unidos su "eficiencia en combatir la migración irregular" que según ellos promuevo. Otro recurso propagandístico para las elecciones del 6 de noviembre en los Estados Unidos.



He ingresado en El Salvador haciendo todos los trámites legales y de manera personal, sin la intermediación de ningún organismo o personas del gobierno salvadoreño.



Me voy, pero sigo en la lucha a favor de los derechos de las personas y particularmente de los migrantes.



Ya he dejado firmado poder para dos competentes abogados solidarios que presentarán querella ante los tribunales contra quienes me han difamado y calumniado desde sus altos cargos en el gobierno.



Quiero que paren su campaña de odio que me pone en riesgo a mi y a las personas cercanas.



No es posible que los corruptos persigan a los inocentes, ellos tienen el dinero y la fuerza, nosotros la razón y la justicia. Vencerá la verdad."



Fuentes acompañaba una multitudinaria caravana de hondureños hacia Estados Unidos que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula, norte de Honduras, pero fue capturado por la policía guatemalteca y deportado a su país.



La canciller hondureña María Agüero aseguró en una comparecencia ante la prensa que Fuentes había organizado la caravana para provocar la "ingobernabilidad" en el país.