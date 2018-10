Infantino teme divulgación de datos, tras ciberataque

LONDRES, INGLATERRA.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está consciente de que podría divulgarse información privada obtenida por “hackers”, luego que el organismo rector del fútbol mundial informó que su red informática había sido blanco de otro ciberataque.



La revelación de la ofensiva informática surge en el mismo mes en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI informaron que el órgano de inteligencia militar de Rusia fue responsable por un ciberataque contra la FIFA en 2016.



Esa irrupción habría llevado a que se publicaran evidencias de investigaciones antidopaje y resultados de laboratorio.



La FIFA no dio detalles sobre los datos sustraídos en el ataque más reciente de este año, contra sistemas de correo electrónico. Sin embargo, varios medios se han comunicado con la organización para pedir detalles sobre la información interna contenida en esas comunicaciones privadas.



“Hemos respondido las preguntas que recibimos”, aseveró el presidente de la FIFA Gianni Infantino cuando se le preguntó qué información se habría fugado.

“Mi trabajo incluye sostener discusiones y conversaciones, intercambiar documentos, borradores, ideas, lo que sea, sobre muchos, muchos, muchos temas. De otro modo, uno no podría ir a ningún lado”.



“Quiero decir, si yo tan sólo permaneciera en mi habitación, no hablara con nadie ni hiciera nada, ¿cómo podría realizar apropiadamente mi trabajo? Así que si esto se retrata como algo malo, creo que no hay mucho que yo pueda hacer, salvo realizar mi trabajo de un modo honesto y profesional, tratando de defender los intereses del fútbol”.



Antes de ser elegido presidente de la FIFA en 2016, Infantino fue secretario general de la UEFA.



En ese puesto supervisó la administración del fútbol europeo, durante una era en que se aplicaron reglas del llamado “Fair Play Financiero” a clubes del Viejo Continente.



La UEFA ha sido también blanco de ataques informáticos en busca de ingresar en sus cuentas de correo electrónico, aunque ha descartado que haya evidencias de una invasión exitosa.