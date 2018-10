Delmis cardona: Los cuerpos ahogados salían a flote, pero la misión era salvar a los vivos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Delmis Cardona es un exteniente del Cuerpo de Bomberos de Honduras que vivió en carne propia los embates del huracán Mitch.



Para la tragedia natural, en octubre de 1998, el limeño de 55 años estaba asignado al aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales. De pronto las alarmas se encendieron y en la noche de la tormenta, tuvieron que salir a evacuar a las personas que estaban siendo afectadas.



“A mí me tocó vivir el escenario completito, nosotros anduvimos trabajando con la Fuerza Aérea, los bomberos, y me mandaron con un grupo de muchachos que conocíamos el área con las lanchas para darle la asistencia a La Lima, a rescatar personas.

Anduvimos repartiendo víveres con helicópteros de la Fuerza Aérea, privados”, recordó Cardona. Rememorar la embestida del Mitch lo conmueve, afirma Cardona, quien actualmente funge como coordinador del Comité de Emergencia Municipal de La Lima.



“Hicimos un salvamento de una persona que estaba con un paro cardíaco encima de un barracón en uno de los campos bananeros y lo trasladamos hacia un lugar seco para que una ambulancia lo atendiera, y se salvó el señor”, aseveró el exteniente.

Contó que años más tarde esa persona a quien le salvó la vida se la encontró en el centro de la ciudad.

“El señor se cruzó y me abrazó, me asusté y le pregunté que pasa, el me dijo que era el hombre que le había salvado la vida en pleno huracán. él estaba encima de un barracón”, aseguró.

Una de las escenas más crueles que le tocó vivir a Cardona y a sus compañeros fue que el 29 de octubre de 1998 iban abordo de una lancha, y cuando remaban, los cuerpos de las personas que murieron ahogadas salían a flote.



“No podíamos hacer nada porque había personas cercas y nuestra prioridad era salvar a los vivos”, dijo el exbombero.

Aseveró que en ese momento uno de los lugares más seguros era la terminal aérea, por lo que decidieron habilitarla como albergue, sin embargo, ante las constantes lluvias, el aeropuerto se vio afectado al grado que se inundó.



Pero dijo que tuvo que ingeniárselas para tener bajo resguardo a más de dos mil personas que se vieron afectadas por el Mitch en la ciudad de La Lima.

Cardona tampoco borra de su mente el día que un hombre desesperado nadó casi todo un día en busca de auxilio porque en uno de los campos bananeros se encontraba una mujer que estaba a punto de dar a luz.



El hombre nadó más de diez kilómetros para llegar hasta donde estábamos nosotros y en seguida lo montamos a una lancha y nos fuimos a rescatar a su familia.

El exbombero recuerda que puso al niño y a la mujer a salvo y fueron trasladados a un lugar seguro en un helicóptero.