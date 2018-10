NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Thalía se metió en problemas con la Policía de Nueva York luego que excediera la velocidad permitida al manejar.

La mexicana contó lo ocurrido a través de sus historias en Instagram. “Nos paró la policía porque andábamos pues un poquito rápido. Así que, si llego tarde, no es mi culpa”, reveló la intérprete de "No me acuerdo".

Thalía manifestó que se dirigía a una firma de autógrafos y fue ahí donde aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores e indicarles que llegaría a tiempo a su compromiso.

Por lo que se observa en el vídeo, en esta ocasión Thalía no era la que iba tras el volante, sin embargo, ella compartió la experiencia con sus fans.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y la mexicana pudo continuar rumbo a su presentación.