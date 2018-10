Políticos de acuerdo con plebiscito, pero aún no definen fecha

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El desarrollo de un plebiscito en junio o noviembre del próximo año para preguntarle al pueblo si está o no de acuerdo con la reelección o regularla, acaparó el mayor tiempo de la discusión del diálogo político que continuó martes en las instalaciones del centro recreativo Chiminike, bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La reincorporación del Partido Liberal a las cuatro mesas de debates están dando un ambiente de esperanzas y de expectativas a este proceso que, por decisión de las partes, fue prolongado hasta el 16 de noviembre para dar resultados concretos, según Igor Garafulic, representante del organismo internacional.

El diplomático recordó que los actores de la crisis hace dos meses “tomaron un compromiso, se comprometieron con Honduras a tener un nuevo sistema electoral” y en ese sentido “hay que buscar una forma de recuperar el tiempo perdido porque la credibilidad de los políticos está en eso y el pueblo de Honduras se merece esos resultados”.

“Ya es momento de dar a conocer los avances, uno se desprestigia si da fecha y no las cumple, aquí se habló de dos meses”, reclamó Garafulic al referirse a la meta de sesenta días que expiró ayer sin ningún resultado.

Las fuerzas políticas coinciden en que se debe realizar una consulta sobre el tema de la reelección, pero no se han podido poner de acuerdo sobre la fecha y las preguntas que se harán. Mientras la oposición propone junio o noviembre de 2019 para consultar al pueblo si está o no de acuerdo con la reelección, el Partido Nacional argumenta que debe ser el mismo día de las elecciones generales mediante una cuarta urna para preguntar si está o no de acuerdo con regularla bajo el entendido de que esta ya existe.

Octavio Pineda, del Partido Liberal, dijo, por su parte, que la transformación del TSE también se está debatiendo en el diálogo. De su lado, el delegado de Nasralla, Antonio García, declaró que hay avances significativos sobre el tema amnistía.

