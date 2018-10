Vídeo del encuentro entre Karol G y Cosculluela cuenta otra historia

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Tras el fuerte mensaje que la colombiana Karol G escribió a su colega Cosculluela, luego que este publicara en redes sociales una fotografía de ambos y en la que la intérprete de "Culpables", le decía que ella no quería tomarse la foto, aparece un vídeo que muestra lo contrario.

En el material, publicado por el comediante y locutor Roque Josė Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, se ve el preciso momento en el que Cosculluela llega donde está Karol G, y contrario a lo que ella escribió sobre el encuentro en donde dijo "me esperaste 2 shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara...", se le ve muy animada y abrazando al reguetonero.

Foto de la polémica.



El vídeo no muestra el momento exacto en el que los artistas se tomaron la fotografía, pero sí el recibimiento que da Karol a Cosculluela, muy lejano a lo que esta describió en redes sociales.

Romance

Desde hace unos meses ha corrido el rumor en redes sociales y medios de comunicación sobre un romance entre los cantantes Anuel AA y Karol G.

Todo inició cuando la pareja de artistas decidió realizar una colaboración musical en el tema "Culpables". Las primeras imágenes del promocional, donde ambos aparecen juntos sobre la parte frontal de un auto, dieron pie al rumor.

Posteriormente, Anuel AA en su cuenta de Instagram realizó varias historias en las que confesó extrañar a alguien y además compartió una de las fotos utilizadas para el promocional a la que agregó el mensaje. "A veces el amor de tu vida llega después del error de tu vida". Como era de esperar, este mensaje dio fuerza los cuchicheos en las redes sociales sobre su noviazgo.

Por su parte, Karol G no se ha pronunciado sobre el tema, pero Anuel parece sí estar interesado en la cantante colombiana, pues no desaprovecha la oportunidad para escribir piropos en cada una de las publicaciones que la intérprete de "Mi cama" realiza en sus redes sociales.

Pese a que ninguno de los dos confirma o desmiente el romance, la más reciente publicación de Karol G podría ser una fuerte prueba de que la pareja sí está en una relación.