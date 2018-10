River busca una hazaña en Copa Libertadores

PORTO ALEGRE, BRASIL.- El campeón defensor, Gremio de Brasil, tratará de saltar el martes a la final de la Copa Libertadores 2018 en Porto Alegre ante River Plate de Argentina, cuya apuesta es la hazaña de remontar la derrota por 1-0 en Buenos Aires.



El ganador de la llave deberá medirse por el título con el que surja de la disputa el miércoles del partido de vuelta en Sao Paulo entre el argentino Boca Juniors y el brasileño Palmeiras, con ventaja de 2-0 para los Xeneizes en la ida.



La mayor incógnita en las filas gaúchas es si podrá volver su futbolista estrella Luan. El que retorna es Everton. Ambos estaban lesionados y no jugaron el partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires.



Pero en la zaga también hay una duda: quién será el reemplazante del suspendido por acumulación de amarillas Walter Kannemann. Se rompe así la sólida pareja de centrales que forma con Pedro Geromel.

⚽️ ¡A contar de 1 a 16! @Gremio es el único semifinalista que ganó todos sus partidos en casa en la #CONMEBOLLibertadores ???.



? Marcó 1️⃣6️⃣ goles y sufrió apenas uno en su estadio???. Hoy recibirá a @CARPoficial ???pic.twitter.com/cF64ZKEYRr — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 30 de octubre de 2018

Conmebol suspendió el lunes, al director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y le impuso una multa tanto a él como al equipo argentino, por reincidir en el ingreso tarde al campo de juego el pasado martes, en el partido de ida de semifinales.



De esta manera, Gallardo no podrá dirigir este martes al elenco Millonario en el partido revancha, en el que el once argentino buscará revertir la derrota 1-0 sufrida en la ida para avanzar a la final de la Libertadores.



No darlo por vencido ni aún vencido

Varias veces resucitó River cuando todo parecía perdido. Una recuperación muy recordada fue la goleada 3-0 a Cruzeiro en Belo Horizonte tras haber perdido 1-0 en la ida de cuartos de final de Copa en 2015.



"Somos un equipo fuerte, que podemos ganar de visitante. Es difícil pero no imposible. No nos queda otra que ganar", aseguró el DT de los Millonarios, Marcelo Gallardo.



La decepción en el Monumental fue grande. A Gallardo se lo notó nervioso con algunos jugadores en la creación y el ataque. A la defensa, la mantendría inalterable.



Para resolver la falta de profundidad ofensiva entraría Ignacio Fernández por el colombiano Juan Quintero. Otro cambio posible es el de Lucas Pratto por Ignacio Scocco.

? ¡Las revanchas de @CARPoficial ! Obligados a ganar, los millonarios pasaron los octavos y los cuartos de final de la #CONMEBOLLibertadores 2018.



??⚽?? Esta noche definen de visitantes y deben vencer a Grêmio FBPA para pasar a la final. pic.twitter.com/BkEhOb41lO — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 30 de octubre de 2018

Gremio y River igualan en las conquistas históricas de la Libertadores, con tres veces cada uno. Pero en enfrentamientos con equipos argentinos, Gremio lleva ventaja. Sin ir más lejos, el año pasado superó a Lanús en la final (1-0 y 2-1).



El partido se jugará en el estadio Arena, con aforo para 60.000 espectadores, con boletos agotados. El estado del campo de juego tuvo que ser reacondicionado luego de serios daños tras un concierto de la artista colombiana Shakira.