La foto de Daniela Villafranca, Miss Honduras Hispanoamericana, que causa polémica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La hondureña Daniela Vilafranca ha sido objeto de críticas y burlas en las redes sociales luego que se publicara una fotografía de ella donde aparece con la bandera de Honduras.



La joven, que participa en el certamen Miss Hispanoamericana 2018, aparece posando junto a chicas de otros países que llevan la bandera de su país muy bien doblada sobre su brazo, pero al parecer a la catracha se le pasó por alto.



La originaria de Danlí, departamento de El Paraíso, posa solo sosteniendo con su mano la bandera, algo que causó indignación entre muchos hondureños por considerar que es una falta de respeto.



"Es la cobija, el trapo de limpieza o la bandera de Honduras"; "Vergüenza"; "No deberías de representar a Honduras", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Esta es la imagen que causó controversia. Foto: Facebook







Sin embargo, no todo fue malo porque muchas personas salieron a defenderla.

"Le tomaron la foto desprevenida"; "Eso no significa que no ame a Honduras"; "Los hondureños solo saben criticar a los demás", fueron algunos de los mensajes.



La hondureña se disputará la corona de Miss Hispanoamericana 2018 el próximo 3 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia.

Minutos después de haberse publicado la imagen de la catracha, ella subió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece luciendo la bandera y con el mensaje: "Amo mi país".