Santiago Solari: "La idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones"

MADRID, ESPAÑA.- El técnico Santiago Solari, nombrado el lunes provisionalmente como técnico del Real Madrid, afronta el miércoles su primer compromiso, ante el Melilla en Copa del Rey, con el propósito de resucitar al equipo por lo que de entrada "la idea es ir a Melilla y jugar con dos cojones".



Solari dirigió este martes su primer entrenamiento al frente del club merengue, antes del partido contra el modesto Melilla en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.



El partido se presenta como la ocasión para recuperar confianza tras el duro varapalo sufrido el domingo en la derrota 5-1 contra el Barcelona en Liga.



El grupo "está dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación", aseguró Solari, de 42 años, en su primera rueda de prensa previa al encuentro del miércoles en el enclave norteafricano español.



"Es un grupo de campeones, de guerreros que han ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es de las más fáciles, pero los vi con muchas ganas de revertirla", añadió el técnico argentino.



Preguntado por el plan para afrontar el partido, Solari fue rotundo: "la idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones, esa es la idea", afirmó.



El flamante entrenador blanco evitó entrar a contestar si espera quedarse más allá de los 14 días que los reglamentos de la Federación Española permiten como provisional.



"Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón, lo importante es el día a día. Lo importante es lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido, en cada jugada, en cada minuto", afirmó el técnico blanco, que sigue los pasos de Zinedine Zidane al pasar del filial al primer equipo.



Solari, sin embargo, rechazó compararse con 'Zizou' del que afirmó que "es una de las figuras más grandes que hemos tenido aquí en el Madrid".



"A Zizou no lo podemos adjetivar, mejor dejarlo allí tranquilo en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él porque es incomparable", concluyó Solari.