Karol G explota contra Cosculluela por usarla para provocar a Anuel AA

'El ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes ni mi respeto, ni mi admiración', dijo Karol G en su mensaje.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Karol G, cantante colombiana, explotó en contra de su colega Cosculluela, luego que este publicara una fotografía en la que aparecen juntos, pero con el objetivo de provocar a Anuel AA, con quien desde hace unos meses tienen una guerra en redes sociales.

"El ser humano más mal intencionado del mundo entero. No tienes ni mi respeto, ni mi admiración. Fuiste a mi camerino donde estaba con mi papá tranquila y con mucho respeto te recibimos y lo primero que te dije fue que no quería estar en medio de esa guerra que tienen (con Anuel AA)", comenzó diciendo la intérprete de "Mi cama" junto a la foto que el cantante publicó.

Todo parece indicar que Cosculluela publicó la imagen con el objetivo de provocar a Anuel AA con quien se rumora la guapa Karol tiene un romance, esto no ha sido confirmado.

Esta es la foto de la polémica.



La colombiana explicó como fue que ambos se tomaron esa foto.



"Me esperaste 2 shows enteros nada más para tirarte esta foto en la que ni sonreí y hasta me editaron la cara. Lo que buscas es seguir dañando a las personas y qué bajo caíste involucrándome a mí. Te falta mucho para ser hombre. En pelea de hombres no se mete a una mujer", finalizó diciendo la joven de 27 años.

El mensaje está causando gran polémica en las redes sociales.