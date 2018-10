El Manchester City derrota al Tottenham y arrebata el liderato al Liverpool

LONDRES, INGLATERRA.- Un gol del argelino Riyad Mahrez sirvió al Manchester City de Pep Guardiola para imponerse en Wembley al Tottenham de Mauricio Pochettino (1-0), este lunes en la 10ª fecha de la Premier League, y recuperar así el liderato que ostentaba de manera provisional el Liverpool.



Con estos tres puntos, los 'Citizens' vigentes campeones de la Premier, se colocan al frente de la tabla con 26 puntos, los mismos que el Liverpool pero con mejor diferencia de goles (+24 por +16).



Los 'Spurs', por su parte, desaprovecharon una buena ocasión de meterse de lleno en la pelea por el título y quedan quintos con 21 puntos.



En la previa del partido, el argentino Pochettino hizo visible su malestar y su frustración después de una nueva decepción en Liga de Campeones al empatar a dos con el PSV holandés.



El técnico manifestó su descontento por la falta de refuerzos y por el retraso en la finalización de las obras del nuevo estadio.



"El club no está completamente centrado en el objetivo de ganar títulos", lanzó.



Césped con cicatrices

Consecuencia directa del retraso del nuevo White Hart Lane, el césped del mítico estadio londinense no presentó un estado óptimo después de albergar la víspera el partido de la NFL entre los Philadelphia Eagles y los Jacksonville Jaguars.



Por el carril central se podían ver segmentos sin césped así como restos del logotipo de la NFL y de las líneas de las yardas.



Pero el estado del césped de Wembley no fue excusa para el City, un equipo con gusto por rasear el balón. Guardiola calificó la cita como "un partido de seis puntos", y sus pupilos, comenzando por una muy sólida defensa, se pusieron con seriedad a la tarea.



Gol con dedicatoria

El argelino Mahrez, fichaje estrella de esta temporada para los 'Citizens', firmó el único gol del partido al rematar de primeras desde dentro del área en llegada desde atrás un pase de Raheem Sterling en el minuto 6.



El exjugador del Leicester dedicó el gol a su antiguo presidente en los 'Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, fallecido el sábado en un accidente de avión.



"No es fácil vivir este tipo de cosas. El presidente era alguien muy especial para mí. Pasé allí cuatro años y medio y tengo muchos recuerdos con él. Era una persona de bien", explico Mahrez al micrófono de Sky Sports.



"Estoy muy, muy triste. Por eso cuando marqué, levanté mis manos al cielo por él. Él hizo mucho por mí y por el Leicester. (...) Él era como un padre", añadió el argelino, que conquistó la Premier con los 'Foxes' en 2016.



"Lo hizo muy bien, estaba centrado y realizó un gran trabajo", le alabó Guardiola.



El City prolonga así una buena racha que le llevó de golear 5-0 al Burley en la fecha precedente a imponerse 3-0 en Donetsk en 'Champions'.



El propio Guardiola expresó después del partido en Ucrania que sus pupilos estaban realizando el mejor fútbol desde su llegada al Inglaterra.



Aunque el juego no fue tan vistoso en Wembley, bastó para llevarse los tres puntos.



El argentino Erik Lamela, quizá el jugador más en forma del Tottenham, desperdició una ocasión para empatar en el minuto 80.



El marcador no se movió y el City selló su sexta victoria en sus siete últimos partidos en la Premier.